En la etapa Santa Lucía – Cumbre de Gran Canaria, los participantes afrontaron 82 km con más de 1.700 metros de desnivel y un ascenso inédito por Risco Blanco

Desafío de altura en la Gran Canaria Bike Week

La Gran Canaria Bike Week ha vivido una de sus jornadas más exigentes con la etapa Santa Lucía – Cumbre de Gran Canaria. Recorriendo un total de 82,03 km y acumulando 1.736 metros de desnivel positivo, alcanzando una altura máxima de 1.134 metros. Los ciclistas se enfrentaron a un recorrido desafiante que puso a prueba tanto su resistencia física como su capacidad de concentración.

La jornada comenzó en el Hotel Suites&Villas by Dunas, desde donde los participantes se dirigieron hacia Juan Grande y Vecindario, atravesando paisajes típicos del sur de la isla. A medida que avanzaban, el terreno comenzó a complicarse. Los ciclistas tuvieron que ajustar su ritmo para afrontar la exigente ascensión hacia Era del Cardón, donde se inició el primer puerto de la etapa. Con 13 km de subida hasta Santa Lucía de Tirajana, los ciclistas pudieron disfrutar de vistas panorámicas únicas que recompensaban el esfuerzo. Además de un merecido reagrupamiento y avituallamiento antes de continuar.

Tras un ligero descenso hacia Tunte, los ciclistas realizaron un nuevo reagrupamiento para prepararse para la segunda parte de la jornada, que incluía tramos de fuerte pendiente y curvas técnicas. El recorrido continuó hacia Fataga, atravesando pequeños pueblos y barrancos que mostraban la riqueza natural y cultural de Gran Canaria. El esfuerzo culminó en la Degollada de la Yegüa, un tramo emblemático que exigió a los participantes al máximo antes de descender hacia Maspalomas y alcanzar la meta en el Hotel Oficial.

La jornada no solo ha puesto a prueba la condición física de los participantes. También su capacidad de trabajo en equipo y compañerismo, destacando el espíritu de superación que caracteriza a la Gran Canaria Bike Week. Con este exigente recorrido, los ciclistas han vivido una experiencia inolvidable. Disfrutando de la combinación de deporte, naturaleza y turismo que hace de esta cita un referente en el calendario ciclista internacional.