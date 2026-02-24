Desaparece un hombre de 64 años en Las Palmas de Gran Canaria y la Policía pide colaboración ciudadana

José Antonio V.J. se encuentra en paradero desconocido desde el 17 de febrero y la Policía Nacional pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional pide colaboración ciudadana para dar con el paradero de José Antonio V. J. Desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria desde el 17 de febrero.

La Policía Nacional solicita la máxima difusión del cartel de búsqueda de José Antonio V. J. El hombre mide 1,90 metros y tiene los ojos marrones.

El teléfono habilitado para comunicar cualquier pista del paradero de José Antonio es el 091, correspondiente a la Policía Nacional. También se anima a compartir el cartel en redes sociales y grupos locales para llegar al mayor número de personas posible.

