El grupo criminal se dedicaba al tráfico ilícito de migrantes desde Marruecos hasta Canarias, empleando la violencia, coacción y en condiciones extremas

Desarticulan una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes por la ruta atlántica en Fuerteventura. Imagen de la Policía Nacional

La Policía Nacional ha desarticulado en Fuerteventura la célula de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de migrantes por la ruta atlántica.

En el marco operativo y estratégico de la lucha contra la inmigración irregular y el crimen organizado, han desarrollado la operación “NÁUFRAGO”, la investigación ha permitido desmantelar la estructura operativa en España de un grupo criminal dedicado al tráfico ilícito de migrantes desde Marruecos hasta Canarias.

El operativo policial se inició, tras la localización de dos personas víctimas de la red, quienes accedieron a colaborar con la justicia bajo la condición de testigos protegidos. A partir de sus declaraciones se identificó a un ciudadano marroquí residente en Fuerteventura, vinculado directamente con la cúpula de la organización radicada en Marruecos, concretamente en las zonas de Tan Tan y El Aaiún.

El acusado arrojó a tres migrantes al mar durante la travesía

Los investigadores acreditaron la existencia de una estructura criminal estable y jerarquizada, compuesta por ciudadanos marroquíes con funciones claramente definidas (captación, transporte, cobro, logística, pilotaje y control).

La red disponía de vehículos todoterreno, embarcaciones neumáticas y armas, lo que le permitía ejecutar simultáneamente diferentes actuaciones en el ámbito irregular.

Así, los migrantes eran embarcados sin chalecos salvavidas ni medios de seguridad, y eran sometidos a violencia, coacción y trato vejatorio, en condiciones extremas. Uno de los testigos relató que el principal responsable en España arrojó al mar a tres migrantes durante la travesía, desaparecidos desde entonces, y que agredía físicamente a las víctimas.

Otro de los declarantes identificó al mismo individuo como piloto de la embarcación y encargado de los cobros a los migrantes, confirmando su rol central en la operativa.

Informa RTVC

Vínculos con otra red criminal

A través del análisis de redes sociales y fuentes abiertas, los investigadores determinaron que esta operación está vinculada con otra investigación desarrollada en abril de 2025, en la que se detuvo a otro miembro de la organización, actualmente en prisión provisional.

Ambos individuos mantenían una estrecha relación personal y operativa, confirmando su pertenencia a la misma red criminal transnacional.

Con todo, la fase final de la operación se desarrolló entre los pasados días 8 y 9 de octubre en Puerto del Rosario, culminando con la detención del principal responsable en España, un varón de 22 años y nacionalidad marroquí, por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio, amenazas graves y omisión del deber del socorro.

Prisión provisional

Una vez finalizaron las diligencias policiales, el arrestado se puso a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su ingreso en prisión provisional.

Así, las autoridades señalan que, con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado completamente la célula española de una importante organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes por la ruta atlántica hacia Canarias, reforzando su compromiso con la lucha contra las redes de inmigración ilegal y la protección de las víctimas.