Se trata del dato más bajo en dos años con un total de 42.896, un 4% menos que en febrero de 2025

El número de viviendas vacacionales en Canarias desciende un 4%.

El número de viviendas vacacionales disponibles en Canarias el pasado febrero ascendía a 42.896, un 4% menos que el mismo mes de 2025 y el dato más bajo en dos años.

Mayor fue el descenso del número de plazas disponibles en esta modalidad alojativa (176.657), concretamente un 6,6% menos respecto a febrero de 2025, según la estadística experimental de vivienda vacacional que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).

En el segundo mes del año, 42.262 viviendas vacacionales recibieron alguna reserva, lo que supone un 92,7 por ciento del total de las disponibles en Canarias en las plataformas digitales analizadas.

La mayor parte de este tipo de viviendas está en Tenerife, que concentra el 41% del total; en Gran Canaria están ubicadas el 23%, y en Lanzarote y Fuerteventura, el 15% y el 14%, respectivamente.

Datos por municipios

Arona es el municipio con mayor oferta de viviendas vacacionales en Canarias, con 4.231, seguido de Adeje (3.815), San Bartolomé de Tirajana (3.670), La Oliva (3.335), Yaiza (2.362) y Tías (2.079).

Cifras superiores a las totales de La Palma (1.972), La Gomera (824) y El Hierro (461).

Los municipios con menor implantación del alquiler vacacional son Valleseco (16 viviendas ofertadas en plataformas), Artenara (23) y San Andrés y Sauces (26). También La Victoria (26), Barlovento (33), Betancuria (35), Firgas (39), Arafo (39) y Vilaflor (42).

En cuanto a las capitales de provincia, Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 2.101 viviendas vacacionales disponibles por 910 en Santa Cruz de Tenerife.