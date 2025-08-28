Los agentes detuvieron a un hombre de 32 años en el barrio de San Matías

La Policía Nacional desmanteló el pasado 21 de agosto un punto activo de venta de cocaína en el barrio de San Matías, en San Cristóbal de La Laguna. Los agentes realizaron una entrada y registro en el domicilio y se detuvo al principal investigado de 32 años de edad.

Desmantelan un punto de venta de cocaína en La Laguna / Imagen cedida por la Policía Nacional

Como resultado del operativo, se incautaron 1.852 gramos de cocaína, una ballesta técnica, un táser eléctrico y 1.185 euros en efectivo. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Venta a pequeña y media escala

La investigación, se inició tras diversas informaciones que apuntaban a que un hombre de 32 años se dedicaba a la venta de cocaína a pequeña y mediana escala. El detenido suministraba tanto a consumidores finales como a otros traficantes minoristas desde su domicilio en el barrio de San Matías.

Según apunta la Policía Nacional en una nota de prensa, la operación ha supuesto la desactivación de un importante punto de venta de cocaína en el barrio de San Matías y la investigación continúa abierta sin descartar nuevas detenciones.