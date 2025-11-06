Se les acusa de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal

La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de octubre a tres personas, dos hombres y una mujer, por presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal en el municipio majorero de Puerto del Rosario.

Desmantelan un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario / Imagen cedida por la Policía Nacional

La investigación se inició a comienzos del mes de octubre, tras varias denuncias de vecinos que alertaban sobre el continuo ir y venir de personas en una vivienda del municipio. Según los testimonios, el lugar se frecuentaba a todas horas y generaba sensación de inseguridad entre los residentes.

Prisión y libertad con cargos

La Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia y pudo comprobar la gran afluencia de personas al inmueble. Los agentes también detectaron un fuerte olor a combustible en el lugar, característico de la elaboración de crack.

Tras recopilar los indicios necesarios, los juzgados autorizaron la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes detuvieron a dos varones de 20 y 22 años y una mujer de 19 años. En el interior se intervinieron 31,82 gramos de cocaína, 24,91 de hachís, 354,87 € en efectivo, material y utensilios para su elaboración.

Imagen cedida por la Policía Nacional

Tras finalizar las diligencias policiales correspondientes, el principal investigado fue enviado a prisión provisional por orden judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.