Tres detenidos por traficar con crack, cocaína y hachís en Puerto del Rosario

Redacción RTVC
Se les acusa de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal

La Policía Nacional detuvo el pasado 30 de octubre a tres personas, dos hombres y una mujer, por presunta implicación en un delito de tráfico de drogas y pertenencia a un grupo criminal en el municipio majorero de Puerto del Rosario.

Desmantelan un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario
Desmantelan un punto de venta de drogas en Puerto del Rosario / Imagen cedida por la Policía Nacional

La investigación se inició a comienzos del mes de octubre, tras varias denuncias de vecinos que alertaban sobre el continuo ir y venir de personas en una vivienda del municipio. Según los testimonios, el lugar se frecuentaba a todas horas y generaba sensación de inseguridad entre los residentes.

Prisión y libertad con cargos

La Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia y pudo comprobar la gran afluencia de personas al inmueble. Los agentes también detectaron un fuerte olor a combustible en el lugar, característico de la elaboración de crack.

Tras recopilar los indicios necesarios, los juzgados autorizaron la entrada y registro de la vivienda, donde los agentes detuvieron a dos varones de 20 y 22 años y una mujer de 19 años. En el interior se intervinieron 31,82 gramos de cocaína, 24,91 de hachís, 354,87 € en efectivo, material y utensilios para su elaboración.

Imagen cedida por la Policía Nacional

Tras finalizar las diligencias policiales correspondientes, el principal investigado fue enviado a prisión provisional por orden judicial, mientras que los otros dos quedaron en libertad con cargos.

