Desmantelan una red de tráfico de drogas en Puerto del Rosario

La Policía Nacional incauta más de cinco kilos de estupefacientes, armas y 39.000 euros en efectivo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro jóvenes —dos hombres y dos mujeres de entre 23 y 28 años— por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en Puerto del Rosario.

La investigación comenzó el 5 de abril, cuando los policías sorprendieron a un joven de 23 años en un contenedor prefabricado elaborando crack. A partir de esa detención, los agentes siguieron la pista de una red dedicada a la adquisición, preparación y distribución de cocaína, crack y hachís.

Red criminal bien estructurada

Durante las pesquisas, los investigadores comprobaron que los implicados utilizaban vehículos de forma habitual para trasladar las sustancias y reunirse con otros colaboradores. Según los agentes, actuaban como un eslabón intermedio dentro de una organización criminal más amplia.

La Policía realizó registros en dos domicilios vinculados a los sospechosos. En ellos encontraron 3.651 gramos de hachís, 1.066 gramos de cocaína, 445 gramos de marihuana, 47 pastillas anabolizantes, armas blancas y material para el corte y pesaje de drogas. Además, incautaron 39.164 euros en efectivo y dos vehículos empleados para la distribución.

Tras concluir las diligencias, los agentes entregaron a los detenidos a la autoridad judicial, que ordenó el ingreso en prisión de los dos principales investigados. Con esta operación, la Policía Nacional eliminó dos puntos de venta activos en Puerto del Rosario.

