La Guardia Civil continúa investigando en la operación «ORETEL» a un grupo criminal que ha sustraído objetos valorados en 3 millones de euros

Informa: Cristina Falcón.

La Guardia Civil ha detenido a 95 personas por robos en los equipajes del aeropuerto de Tenerife Sur. Finaliza la tercera fase de la mayor investigación de la operación «ORETEL». Un grupo criminal sin precedentes en el sector del transporte aéreo de la Comunidad Internacional.

Las joyas robadas las vendían en tiendas «compro oro» y en internet.

Las pesquisas continúan de una investigación que comenzó hace tres años. Esta tercera fase denominada «BORO-TF» se ha saldado con cerca de 100 personas detenidas acusadas de sustraer efectos valorados en más de tres millones de euros. Los objetos robados fueron localizados en diversos comercios. Inspeccionaron 27 joyerías pudiendo confirmar la venta de 840 alhajas.

La mayoría de estos negocios eran «compro oro» en la isla de Tenerife. También, algunas plataformas de venta online de artículos de segunda mano.

Esclarecimiento de los hechos

En la primera fase estudiaron las denuncias por robs en más de 1.100 vuelos internacionales. Agentes especializados vigilaron al personal del aeropuerto de Tenerife Sur y de los países de destino de esos vuelos. Pudieron constatar 330 casos de robo en interior de equipajes facturados, de los cuales, más de 200 corresponden a reclamaciones presentadas directamente a las aerolíneas.

Las víctimas en su mayoría eran extranjeros residentes fuera de España. Además, se formalizaron más de 60 denuncias en dependencias policiales del país.

Durante esa primera fase, los agentes detuvieron a 39 personas, como supuestos autores de un total de 72 delitos: pertenencia a Grupo Criminal, robo con fuerza en las cosas, receptación, blanqueo de capitales, coacciones, obstrucción a la justicia, lesiones y daños.

Asimismo, tras realizar la apertura e inspección de 73 taquillas de trabajadores en el aeropuerto TFS, tres entradas y registro en domicilios de los principales responsables del Grupo Criminal investigado, se recuperaron gran cantidad de las joyas, ropa de firma y objetos electrónicos. También, incautaron billetes de moneda extranjera y un vehículo de alta gama.

Operación BORO TF

La presente operación BORO TF, nace del análisis pormenorizado que han realizado los agentes de la Guardia Civil del contenido de los teléfonos móviles aprehendidos con la Operación ORETEL. Los 25 móviles inspeccionados pertenecen a los cabecillas del grupo criminal.

En los 1.762,6 Gigabytes (GB) de información analizados han encontrado datos personales y conversaciones, así como, vídeos y fotografías que les han ayudado a localizar a los delincuentes. Con estos datos han podido constatar como operaba este numeroso Grupo Criminal.

Los agentes han detectado que incluso recibían encargos de amigos y familiares para robar un objeto específico.

En ocasiones, las transacciones iban acompañadas de la documentación personal del pasajero para así poder atribuirle la propia venta a la víctima, dificultando así las labores de investigación. Además, en alguna de las conversaciones interceptadas, se pudo comprobar el robo de una maleta facturada, la cual pudo contener al menos 100.000 euros en fajos de billetes de 500 euros.

En esta tercera fase, la cifra de acusados ha ascendido a 56 personas entre detenidos e investigados, siendo éstos personal de compañías aéreas y de handling que trabajan en los aeropuertos de Tenerife Sur y Tenerife Norte, así como familiares o conocidos de éstos.

La investigación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) del Aeropuerto Tenerife Sur con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

Con la finalización de esta investigación en su tercera fase y que había sido declarada secreta por la autoridad judicial competente, la Guardia Civil ha logrado erradicar un Grupo Criminal sin precedentes en la Comunidad Internacional y especialmente en el Sector del Transporte Aéreo.