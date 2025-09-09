La detenida actuaba supuestamente en representación de ciudadanos extranjeros para realizar distintos trámites en materia de extranjería

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de los delitos de intrusismo profesional y estafa. La detenida actuaba en representación de ciudadanos extranjeros para la realización de distintos trámites en materia de extranjería.

Detenida como presunta autora de estafas en Santa Cruz de Tenerife / Archivo RTVC

La mujer ofrecía servicios relacionados con la tramitación de cartas de invitación, solicitudes de residencia legal, obtención de la nacionalidad española y otros procedimientos administrativos.

Por otro lado, la detenida usaba una imagen profesional para hacer creer a sus clientes que ella misma era abogada o asesora legal especializada en la materia, y generaba un engaño continuado.

Ingresos de 500 euros por trámite

La investigación se inició el pasado mes de marzo, tras una información recibida por parte de la Oficina de Extranjeros de Santa Cruz de Tenerife, donde se comunicaba a los agentes las actividades presuntamente irregulares que esta persona venía desarrollando en el ámbito de trámites relacionados con extranjería.

A lo largo de esta investigación, se interrogó a los afectados, quienes reconocieron que contrataron y pagaron por los servicios ofrecidos por la detenida, bajo la falsa creencia de que una profesional habilitada les atendía.

Además, los agentes pudieron constatar que también ofrecía la gestión de citas ante la Oficina de Extranjería, un trámite de carácter oficial y gratuito, por el que cobraba diversas cantidades.

El análisis económico permitió identificar numerosos ingresos bancarios de origen particular, con pagos que oscilaban entre pequeñas cantidades y cifras cercanas a los 500 euros por trámite, realizados desde el año 2020.

Asimismo, se detectó la ausencia de alta en la Seguridad Social, tanto como trabajadora autónoma como por cuenta ajena, y la falta de titulación habilitante. Finalmente, los agentes pusieron a la detenida a disposición de la autoridad judicial competente por un presunto delito de intrusismo profesional.