Detenida por acoso vecinal en Gran Canaria

La Guardia Civil detiene por segunda vez, en menos de 24 horas, a la autora de acoso vecinal en Vecindario, Gran Canaria. La investigada ignoró la orden de alejamiento y comunicación que ya tenía tras ser denunciada por acoso vecinal

La Guardia Civil de Vecindario procedió a la detención, durante la noche de ayer, de una mujer como presunta autora de un delito de quebrantamiento de condena. Esta nueva actuación policial se produce de forma inmediata tras detectarse la vulneración de las medidas cautelares impuestas por la Autoridad Judicial ese mismo día.

Por segunda vez es detenida una mujer por acoso vecinal en Gran Canaria / Archivo

Los hechos que motivaron esta segunda intervención tuvieron lugar en un inmueble residencial de la localidad, cuando la Guardia Civil recibió el aviso de la representación de la comunidad de vecinos, alertando de que la persona sobre la cual pesaba una orden de alejamiento y prohibición de comunicación se encontraba nuevamente en su vivienda, contraviniendo de forma flagrante lo dispuesto judicialmente. La rapidez en la respuesta operativa permitió localizar y detener a esta persona en torno a las 21:45 horas.

Los hechos denunciados por los vecinos se remontan a agosto de 2024

Este nuevo arresto se suma a la detención practicada la jornada anterior, cuando la Guardia Civil ya había presentado a la investigada ante el Juzgado tras culminar una investigación, tratando de poner fin a una situación de grave conflictividad que mantenía en vilo a los residentes desde agosto de 2024. El caso ha tomado una notable relevancia y eco en los informativos y programas de investigación a nivel nacional durante varios días debido a la espectacularidad y peligrosidad de los incidentes.

La detenida venía protagonizando un patrón de comportamiento alterado e imprevisible que incluía el lanzamiento desde altura de objetos contundentes hacia la vía pública, como una estructura de ventana completa que impactó en la acera, con el consiguiente riesgo para los viandantes. Además de estas conductas, se le atribuyen numerosos altercados y daños intencionados en elementos comunes del edificio, tales como el destrozo del acceso principal, fractura de cristales, daños en mobiliario adaptado y el forzamiento de cerraduras. La situación alcanzó tintes de emergencia sanitaria al detectarse en su vivienda una grave falta de higiene que derivó en una plaga de insectos que invadió otras viviendas.

Múltiples atestados

La línea clave de la investigación se centró en la unificación de los múltiples atestados previos, lo que permitió a la Guardia Civil acreditar un patrón de comportamiento reiterado y en escalada, evitando que los hechos fueran tratados como incidentes aislados. El trabajo policial permitió aportar numeroso material gráfico de conductas irracionales y episodios de riesgo.

Los agentes actuantes, pese a la situación, y en su faceta como primeros intervinientes, supieron gestionar situaciones críticas donde la persona profería amenazas contra su propia integridad y portaba objetos cortantes, priorizando en todo momento su integridad física y el traslado asistencial

ante una crisis de salud evidente.

Tras esta última detención por quebrantamiento, la investigada será puesta nuevamente a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana a lo largo de la mañana de hoy. Los delitos contra la libertad de las personas, las coacciones y los daños sistemáticos en el entorno vecinal provocan una grave erosión de la seguridad ciudadana básica y del tejido social. La peligrosidad de estos casos reside en la imprevisibilidad de las acciones de la agresora, cuya conducta, exacerbada por crisis personales, pone en riesgo inminente no solo la convivencia pacífica, sino la vida misma de terceros y de ella misma.