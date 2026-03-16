La operación de la Policía Nacional en Puerto del Rosario se ha saldado con 13 personas detenidas por tráfico de drogas y por extorsionar a consumidores en situación de extrema vulnerabilidad para que robasen o les diesen dinero

La Policía Nacional de Puerto del Rosario ha detenido a 13 persona que traficaban con droga y utilizaban a toxicómanos en situación de vulnerabilidad para vigilar, vender droga y cometer robos con los que pagar sus deudas de consumo. En dos registros en locales se intervinieron cocaína, crack, dinero en efectivo, básculas de precisión y material para la elaboración de droga.

La Policía Nacional desarticula una red dedicada al tráfico de drogas que explotaba a consumidores vulnerables para cometer delitos

Organización criminal

Con estas detenciones, se considera desarticulada una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes y a la comisión de diversos delitos contra las personas y el patrimonio.

La investigación culminó con la entrada y registro de manera simultánea en dos inmuebles ubicados en Puerto del Rosario. Uno de ellos un garaje habilitado como vivienda, que eran utilizados por la organización como centros logísticos y puntos de venta de droga.

A los detenidos se les atribuyen, en distintos grados de participación, los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, detención ilegal, extorsión y diversos delitos contra el patrimonio, entre ellos robos con fuerza, hurtos y receptación.

Consumidores en extrema vulnerabilidad

La investigación policial determinó el modus operandi de la organización. Consistía en un sistema de explotación de consumidores de drogas en situación de extrema vulnerabilidad, para realizar labores de vigilancia, transporte de sustancias y captación de clientes.

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Además, presuntamente, obligaban a estas personas a cometer robos y hurtos con el fin de saldar las deudas generadas por su propio consumo dentro de la organización.

La actividad delictiva provocó un incremento de los delitos contra el patrimonio en la zona. Especialmente, robos en el interior de vehículos, hurtos en comercios y zonas industriales cercanas, lo que generó una gran preocupación entre los vecinos.

Detención ilegal y extorsión

Durante la investigación, los agentes documentaron episodios de detención ilegal y extorsión relacionados con el cobro de deudas. Llegaron, en algunos casos, ha trasladar a las víctimas hasta entidades bancarias para obligarlas, bajo amenazas, a retirar dinero en efectivo.

En los dos registros practicados en locales, los agentes intervinieron 33 gr. de cocaína y 30 gr. de crack preparados para su distribución, así como 2140 euros en efectivo, 6 básculas de precisión, 2 bates de beisbol, equipo de transmisiones, y diverso instrumental utilizado para la elaboración y manipulación de sustancias estupefacientes.

La Policía Local de Puerto del Rosario colaboró en el dispositivo. Procedió al precinto administrativo de los locales utilizados por la organización.

Los trece detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial durante los pasados días 12 y 13 de marzo. Se decretó el ingreso en prisión para tres de los detenidos por su presunta implicación en un delito de detención ilegal. El resto de actuaciones relacionadas con el tráfico de drogas continúan en fase judicial.