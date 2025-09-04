Detenidas dos mujeres al intentar introducir droga en prisión

La Policía Nacional interceptó a las sospechosas en San Bartolomé de Tirajana cuando acudían a una visita con dos internos

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en San Bartolomé de Tirajana a dos mujeres acusadas de intentar introducir droga en la prisión de Las Palmas II. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de septiembre.

Droga incautada a las dos mujeres investigadas | Policía Nacional

Las mujeres detenidas llevaban la droga oculta en la ropa íntima

Las mujeres fueron sorprendidas durante un control de acceso, en coordinación con el personal de seguridad del centro penitenciario. En una zona reservada, entregaron envoltorios ocultos en su ropa íntima, que contenían 15 gramos de cocaína, 9 de heroína y 8 de hachís, además de dos teléfonos móviles.

Un valor multiplicado en prisión

El valor de la droga incautada asciende a 1.371 euros en la calle, pero podría alcanzar hasta 8.228 euros dentro del centro penitenciario. La diferencia se debe a la escasez de oferta y mayor demanda en el interior de las prisiones.

Las detenidas, que se dirigían a una visita íntima y a un encuentro familiar con dos reclusos, quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana.