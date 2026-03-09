La Policía Local sorprendió a los presuntos autores del secuestro cuando acompañaban a la víctima a un banco para retirar dinero Puerto del Rosario

Detenidas dos personas por secuestro e intento de extorsión en Puerto del Rosario. Europa Press

La Policía Local de Puerto del Rosario ha detenido a un hombre y una mujer acusados de secuestro e intento de extorsión. Los arrestados, identificados como R.C.R.T. y S.A.A., de 38 y 46 años, son de nacionalidad española.

Según la investigación, ambos habrían retenido desde el domingo a un varón en su domicilio contra su voluntad.

De acuerdo con los datos recabados por los agentes, los sospechosos liberaron este lunes a la víctima para acompañarla a una entidad bancaria.

Los lograron «in fraganti»

Su intención era que retirara dinero de su cuenta para saldar una supuesta deuda económica con los presuntos captores.

Los agentes lograron sorprender a los implicados ‘in fraganti’ y procedieron a su detención inmediata.

Posteriormente fueron trasladados a dependencias de la Policía Nacional. Allí se instruyó el atestado correspondiente y quedaron a disposición de la autoridad judicial.