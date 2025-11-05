La detención se produjo tras una llamada que alertó a la Policía Local de una discusión en la vivienda de un edificio

Detenido en Arrecife un hombre que intentó tirar por las escaleras a su pareja. Fotografía: EP

Un hombre de 50 años ha sido detenido en Arrecife (Lanzarote) tras intentar tirar por las escaleras de un edificio a su pareja. Agentes de la Policía Local de Arrecife llevaron a cabo la detención el pasado 2 de noviembre por un presunto delito de violencia de género.

En un comunicado emitido por el ayuntamiento de Arrecife, se detalla que una llamada fue la que alertó a la Central de la Policía Local, en la que se informó de que en la vivienda de un edificio se estaba produciendo una discusión entre una pareja y que estas situaciones «eran frecuentes».

Tras la llamada, agentes de la Policía Local acudieron hasta el lugar e interrogaron al detenido y a la mujer. Los agentes comprobaron la «agresividad» mostrada por el varón, que trataba de impedir que la mujer «pudiera manifestarse libremente ante los agentes sin ser intimidada».

La investigación policial permitió obtener un parte médico de lesiones de la víctima, donde se reflejaba que había manifestado con anterioridad que «su pareja intentó tirarla por la escalera». Los agentes procedieron entonces a la detención del hombre y lo trasladaron para su puesta a disposición judicial.