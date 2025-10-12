Detenido un hombre en Arrecife por quemar el coche de su pareja

El arrestado, de 35 años, ingresó en prisión provisional tras una serie de agresiones, amenazas y coacciones contra su mujer

La Policía Local de Arrecife ha detenido a un hombre de 35 años acusado de prender fuego al coche de su pareja. El individuo ya estaba bajo investigación por malos tratos, coacciones y amenazas graves. La detención ocurrió el pasado lunes, según fuentes policiales.

Comisaría de la Policía Local de Arrecife | Policía Local de Arrecife

Tras declarar ante el juez, se ordenó su ingreso en prisión provisional y se dictó una orden de alejamiento de su pareja, con quien tiene tres hijos y está en proceso de separación.

El incendio, tras un conflicto familiar

Según los datos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, el arresto se realizó en el domicilio del acusado. El hombre quemó el vehículo de su pareja y dañó otro estacionado cerca.

El ataque ocurrió después de que el agresor cambiara la cerradura de la casa familiar, impidiendo la entrada de su mujer. Ella decidió pasar la noche en casa de una amiga y denunció el hecho a la Policía Nacional la madrugada del lunes.

Tras la denuncia, la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Arrecife activó el sistema Viogén, destinado a la protección de víctimas de violencia de género.