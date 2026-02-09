Detenido un hombre en Adeje (Tenerife) como presunto autor del incendio de 14 vehículos y una vivienda

En el momento del incendio a la vivienda varias personas se encontraban en su interior. El detenido siempre actuaba de madrugada

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Adeje han detenido a un hombre de 28 años, vecino del municipio, acusado de provocar incendios en un corto espacio de tiempo que afectaron a 14 vehículos y a una vivienda, con sus moradores en el interior.

Todos los incendios se registraban de madrugada. La Guardia Civil ha detenido a una personas implicada en los hechos / Archivo

Todos los incendios se originaron en el municipio Adeje en horas de madrugada. Los incendios afectaron a viviendas colindantes, con los moradores durmiendo en el interior y que fueron sorprendidos por las llamas, recoge una nota de la Guardia Civil.

Alarma social en Adeje

Así, tras iniciar la investigación y realizar las diversas inspecciones oculares por el Equipo Territorial de Policía Judicial, los agentes han obtenidos los indicios y pruebas suficientes para identificar, localizar y detener al presunto autor de los incendios.

Estos hechos estaban causando gran alarma social entre los vecinos del municipio de Adeje y la detención del presunto autor ha ayudado a restablecer la tranquilidad y seguridad de los vecinos, señala el instituto armado.

El hombre ya lo habían detenido recientemente por hechos delictivos de similar naturaleza.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha pasado a disposición de la Autoridad Judicial.