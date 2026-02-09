Detenido un médico en Telde por agredir sexualmente a pacientes en urgencias

La Policía Nacional detiene a un médico por agredir sexualmente a pacientes durante sus consultas en urgencias aprovechando la vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas. El detenido tenía antecedentes por hechos similares



La Policía Nacional ha detenido en Telde a un médico por agredir sexualmente a pacientes durante sus consultas en el servicio de urgencias. Presuntamente, aprovechaba la situación de vulnerabilidad de las víctimas. La Policía Nacional no descarta la existencia de más víctimas. Mantiene abierta la investigación porque sospechan que podría haber más mujeres agredidas además de las dos denunciadas.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Telde ha habilitado los teléfonos 928 704 137 y 928 704 139. Puede contactar cualquier persona que haya podido ser víctima de hechos similares pueda ponerse en contacto con los agentes de investigación.

Médico colegiado de 37 años

Agentes de la Policía Nacional han detenido el día 3 de febrero en el municipio grancanario de Telde a un hombre de 37 años de edad. Es médico colegiado y está acusado de ser el presunto autor de dos delitos de agresión sexual cometidos contra dos de sus pacientes en el ejercicio de su actividad profesional.

Las investigaciones se iniciaron tras las denuncias presentadas por las víctimas, quienes relataron haber sufrido tocamientos y comportamientos de índole sexual durante las consultas médicas de urgencias. Según la investigación, el detenido presuntamente se aprovechaba de su condición de facultativo y de la situación de vulnerabilidad de las pacientes para cometer los hechos denunciados.

Claro abuso

El contenido de las declaraciones recogidas por los investigadores permitió determinar que el facultativo actuaba con un claro abuso de su posición profesional. Generaba en las víctimas un estado de parálisis y confusión ante la situación, sin capacidad de reacción inmediata.

Las pesquisas policiales han permitido determinar que los hechos habrían tenido lugar en distintas consultas médicas, no descartándose la posible existencia de más víctimas. Asimismo, se ha constatado que el arrestado cuenta con antecedentes por hechos de naturaleza similar, habiendo sido detenido y condenado con anterioridad por este tipo de delitos.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quedando en libertad con medidas cautelares a cuatro víctimas (Prohibición de comunicación y aproximación). Mientras, la investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y determinar si existan más personas afectadas.