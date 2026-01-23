ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Detenido en Tenerife tras ser sorprendido portando diferentes tipos de droga oculta en su vestimenta

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Entre la droga localizada se encontraba hachís, cocaína y como el propio detenido relató también MDMA

Agentes de la Guardia Civil de la Compañía de Playa de las Américas han detenido a un hombre de 34 años de edad, en el municipio de Guía de Isora. Todo ello, como presunto autor de un delito contra la salud pública. En concreto, en su modalidad de tráfico de drogas y otro contra la seguridad vial, por no haber obtenido nunca el permiso de conducción.

Imagen cedida.

Los hechos fueron descubiertos en horas de tarde, cuando los agentes observaron un vehículo que, al percatarse de la presencia policial, comenzó a realizar maniobras evasivas que levantaron sospechas. Por tanto, se decidió darle el alto al vehículo y entrevistarse con su conductor, quien mantuvo una actitud de nerviosismo, a la vez que trataba de ocultar algún objeto del interior de su chaqueta, según ha informado la Benemérita en una nota.

Sustancia blanquecina

Tras ello, se le realizó un cacheo superficial, encontrando entre sus ropas una pieza compacta de una sustancia marrón, hachís. Además, con un peso total de 97 gramos, y 6 bolsas con una sustancia blanquecina, cocaína. Esta con un peso de 4,82 gramos y una bolsa de color blanca refiriendo el mismo ser MDMA arrojando un pesaje de 0,41 gramos.

El detenido, junto con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Arona.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Rocasa Gran Canaria se enfrenta al líder, Súper Amara Bera Bera

Málaga CF vs Burgos CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

El Tenerife CajaCanarias presenta sus equipos de División de Honor 2026

Con el pregón arranca el carnaval en Las Palmas de Gran Canaria

Primera fase del concurso de murgas infantiles | Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026