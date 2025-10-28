La Guardia Civil frustra un intento de introducir cocaína y heroína en la prisión tinerfeña

Agentes de la Guardia Civil de la Sección de Seguridad del Centro Penitenciario Tenerife II detuvieron a cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— de entre 18 y 77 años. Los arrestados, residentes en distintos municipios de Tenerife, eran familiares o amigos de internos de la prisión. Los agentes los acusan de un delito contra la salud pública tras ser sorprendidos portando sustancias estupefacientes durante las visitas.

Droga interceptada en la prisión Tenerife II | Guardia Civil

La operación se desarrolló gracias a la coordinación entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, que mantienen controles estrictos de acceso al centro. Durante las inspecciones preventivas con máquinas de rayos X y perros detectores de drogas, los agentes hallaron cocaína y heroína ocultas en dobladillos de ropa, calzado y paquetes preparados con gran minuciosidad.

La droga iba destinada a internos de la prisión

Los investigadores creen que las sustancias se pretendían introducir para consumo o venta dentro del centro penitenciario. Los cuatro detenidos y la droga intervenida quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.

Ropa donde llevaban oculta la droga interceptada en la prisión Tenerife II | Guardia Civil

El artículo 368 del Código Penal castiga con penas de prisión de tres a seis años a quienes trafiquen o faciliten el consumo ilegal de drogas que causen grave daño a la salud. Además, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la condena podría agravarse si se demuestra que la droga estaba destinada a varios internos. Igualmente, si el fin era su venta dentro de la cárcel.