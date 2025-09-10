La investigación comenzó tras la alerta dada por un centro escolar de Costa Teguise y durante el registro de la autocaravana se intervinieron 20 kilos de cocaína

Informa: Redacción Informativos RTVC

Agentes de la Policía Nacional de Arrecife detuvieron el pasado 2 de septiembre a dos varones, de 47 y 48 años, por tráfico de drogas en Lanzarote. La investigación comenzó tras la alerta de un centro escolar de Costa Teguise, que informó de la presencia de una autocaravana estacionada en su aparcamiento cuyos ocupantes mostraban actitudes muy sospechosas. La preocupación era máxima por coincidir con el inicio de la actividad escolar.

Dos detenidos por tráfico de drogas en Teguise. Imagen Policía Nacional

Según informa un comunicado, los agentes del Grupo de Estupefacientes comprobaron que un individuo con antecedentes por tráfico de drogas acudía a diario al vehículo, entregando mochilas y bolsas a su morador. Con estos indicios, se solicitó la autorización judicial para registrar la autocaravana y el domicilio de uno de los sospechosos.

Durante los registros, se hallaron 20 kilos de cocaína en la autocaravana. El valor de la droga intervenida se estima en más de 700.000 euros.

Los arrestados pasaron a disposición judicial y, tras declarar, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión.