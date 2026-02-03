Los detenidos son dos jóvenes de 20 años con múltiples antecedentes policiales

La Policía Nacional, ha detenido el pasado día 26 de enero en Arrecife, a dos jóvenes de 20 años de edad, con múltiples antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de robo con violencia y lesiones cometidos en la vía pública.

Los hechos ocurrieron el fin de semana del pasado 23 de enero, cuando una primera víctima, fue abordada por uno de los implicados, quien le empujó al suelo y le arrebató el teléfono móvil, provocándole lesiones durante la caída.

Los arrestados utilizaban la técnica del mataleón y el tirón para inmovilizar a sus víctimas y sustraerles las pertenencias, llegando a ocasionarles lesiones a las víctimas.

En un segundo hecho, ambos actuaron conjuntamente sobre un varón, mientras uno le sujetaba por la espalda empleando la técnica del mataleón el otro trataba de sustraerle el teléfono móvil.

La investigación policial

La investigación policial, basada en el modus operandi, la descripción de los autores aportados por las víctimas y el análisis de las imágenes de seguridad de las cámaras de videovigilancias, permitió a los agentes identificar, localizar y detener a los presuntos autores dos días después de los hechos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó el ingreso inmediato en prisión preventiva, del autor principal.