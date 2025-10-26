Una de las detenciones tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional de Paris, cuando el sospechoso se disponía a salir de Francia destino Argelia

Detienen a varios sospechoso del robo de joyas en el Museo Louvre. Imagen de Europa Press

La Policía francesa ha detenido a varios presuntos responsables del robo ocurrido el pasado fin de semana en el parisino Museo del Louvre, según ha confirmado este domingo la Fiscalía de París.

Si bien fuentes cercanas a la investigación han confirmado dos detenciones, la Fiscalía solo ha dado detalles de una de ellas, ocurrido el sábado por la noche el aeropuerto internacional de París, el Roissy-Charles-de-Gaulle.

Las fuentes de BFM TV y ‘Le Figaro’ han precisado que la detención ocurrió en cuando el sospechoso se disponía a abordar un avión con destino a Argelia, extremo no confirmado por la Fiscalía.

El botín, en paradero desconocido

La Policía Judicial de París en Seine-Saint-Denis también arrestó a otro delincuente según fuentes de la investigación bajo el anonimato, pero la Fiscalía tampoco ha querido confirmar este aspecto.

Por ahora, la Policía sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: joyas de Napoleón y la Emperatriz Josefina, valoradas en 88 millones de euros, que robaron el pasado domingo tras entrar, a plena luz del día y mediante un montacargas, por una de las ventanas de la galería de Apolo, uno de los espacios más insignes del museo.