El analista y asesor del Departamento de Estado, Ashley Tellis, ha sido acusado de sustraer miles de documentos clasificados sobre la defensa nacional

El asesor del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ashley Tellis, ha sido detenido por el FBI por sustraer documentos clasificados. Al parecer se tratan de miles de informes sobre la defensa nacional y guardarlos en su domicilio.

Tellis está siendo investigado por un posible delito de espionaje.

Según el FBI, su detención responde a la «sustracción de miles de páginas que incluyen información sobre instalaciones gubernamentales». Tellis, de 64 años y origen indio, ha tenido que comparecer ante un tribunal estatal.

Defensa nacional

Roman Rozhavski, director adjunto del FBI, ha subrayado que esta detención «sirve como una alerta a todos aquellos que estén barajando la posibilidad de socavar la seguridad nacional».

En este sentido, ha asegurado, «harán todo lo que esté en nuestra mano para encontraros y llevaros ante la justicia», ha asegurado.

La fiscal de distrito de Virginia, Lindsey Halligan, ha afirmado que el objetivo es «proteger al pueblo estadounidense de todas las amenazas existentes, tanto internas como externas». «Este caso supone un grave riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos. Los hechos están claros, y seguiremos adelante hasta que se haga justicia», ha puntualizado.

Datos clasificados

La acusación señala que el pase de seguridad de Tellis facilitó su acceso a múltiples ocasiones a documentos clasificados. Muchos de los datos se encontraban almacenados en los sistemas internos de los departamentos de Defensa y de Estado.

Posteriormente, Tellis habría modificado el nombre de un documento, el cual había ido imprimiendo poco a poco bajo otro título antes de eliminarlo. Además, también pasó información a un bloc de notas que introdujo en su maletín antes de abandonar las instalaciones.

En el registro de su domicilio, los investigadores hallaron unas 1.000 páginas de documentos clasificados, entre ellos algunos procedentes de estos dos departamentos.