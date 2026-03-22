En términos generales fue una noche tranquila, con algunos incidentes que se revolvieron sin mayor complejidad

Tenerife registró la pasada madrugada cortes de luz y caída de suministros en algunas zonas del suroeste y noroeste de la isla, afectando a una treintena de personas y a alumbrado público, como consecuencia de la borrasca ‘Therese’.

Respecto a los albergues habilitados para personas con necesidad de algún recurso alojativo durante la borrasca –en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife–, se ha dado cobijo a unas 80 personas en las últimas horas.

Desprendimiento La Gomera

Durante la madrugada también se produjo un derrumbe en la vía de Erque y Erquito, perteneciente al municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. Un socavón que ha dejado a esta carretera, de momento, inoperativa.

Imagen cedida Ayuntamiento de Vallehermoso.

Carreteras cerradas en Gran Canaria por la borrasca

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas a primeras horas de este domingo varias carreteras de la isla, como consecuencia de los efectos de las lluvias y los desprendimientos causados por la borrasca Therese.

Así, se encuentra cerrada totalmente la carretera GC-608 en el kilómetro 1+600 el acceso a La Culata, informa el Cabildo de Gran Canaria en X.

También están cerradas la GC-400, kilómetro 1+900 al 3+000, Ariñez; la GC-60, del KM 3+000 al 14+300, Barranco de Tejeda-Ayacata; la GC-210, de KM 0+000 al 5+000, Tejeda-Artenara, y del KM 9+500 al 33+000, La Aldea-Artenara, así como la GC-505, del KM 3+000 (Las Crucitas) al 11+500 (Cercado de Espino), en el Barranco de Arguineguín.

Igualmente, la GC-606, KM 8+000 al 12+000, el Carrizal de Tejeda; la GC-200, en el acceso al Mirador del Balcón/Andén Verde, KM 27+100 a KM 21+500, y en el acceso a Tirma, KM 15+100 a KM 19+750.

También la GC-305, KM 5+200 al 5+350, Firgas, a la altura del Barranco de la Virgen, y la GC-15, KM 19+200 al 22+650, entre la rotonda de Lagunetas y el cruce de Cueva Corcho.

La GC-216 está cerrada completamente desde el KM 2+000, en Tamadaba, y hay cierres preventivos en la GC-605 desde Pie de la Cuesta, en la intersección con la GC-200, y en la GC-231,: KM 7+200 al 6+900 acceso al Sao, por precaución de alivio de Presa Los Pérez.