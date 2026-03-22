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Therese deja cortes puntuales de luz y desprendimientos en carreteras

Redacción RTVC
Redacción RTVC

En términos generales fue una noche tranquila, con algunos incidentes que se revolvieron sin mayor complejidad

Tenerife registró la pasada madrugada cortes de luz y caída de suministros en algunas zonas del suroeste y noroeste de la isla, afectando a una treintena de personas y a alumbrado público, como consecuencia de la borrasca ‘Therese’.

Respecto a los albergues habilitados para personas con necesidad de algún recurso alojativo durante la borrasca –en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife–, se ha dado cobijo a unas 80 personas en las últimas horas.

Desprendimiento La Gomera

Durante la madrugada también se produjo un derrumbe en la vía de Erque y Erquito, perteneciente al municipio de Vallehermoso, en la isla de La Gomera. Un socavón que ha dejado a esta carretera, de momento, inoperativa.

Carretera de Erque y Erquito, en La Gomera
Imagen cedida Ayuntamiento de Vallehermoso.

Carreteras cerradas en Gran Canaria por la borrasca

El Cabildo de Gran Canaria mantiene cerradas a primeras horas de este domingo varias carreteras de la isla, como consecuencia de los efectos de las lluvias y los desprendimientos causados por la borrasca Therese.

Así, se encuentra cerrada totalmente la carretera GC-608 en el kilómetro 1+600 el acceso a La Culata, informa el Cabildo de Gran Canaria en X.

También están cerradas la GC-400, kilómetro 1+900 al 3+000, Ariñez; la GC-60, del KM 3+000 al 14+300, Barranco de Tejeda-Ayacata; la GC-210, de KM 0+000 al 5+000, Tejeda-Artenara, y del KM 9+500 al 33+000, La Aldea-Artenara, así como la GC-505, del KM 3+000 (Las Crucitas) al 11+500 (Cercado de Espino), en el Barranco de Arguineguín.

Igualmente, la GC-606, KM 8+000 al 12+000, el Carrizal de Tejeda; la GC-200, en el acceso al Mirador del Balcón/Andén Verde, KM 27+100 a KM 21+500, y en el acceso a Tirma, KM 15+100 a KM 19+750.

También la GC-305, KM 5+200 al 5+350, Firgas, a la altura del Barranco de la Virgen, y la GC-15, KM 19+200 al 22+650, entre la rotonda de Lagunetas y el cruce de Cueva Corcho.

La GC-216 está cerrada completamente desde el KM 2+000, en Tamadaba, y hay cierres preventivos en la GC-605 desde Pie de la Cuesta, en la intersección con la GC-200, y en la GC-231,: KM 7+200 al 6+900 acceso al Sao, por precaución de alivio de Presa Los Pérez.

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