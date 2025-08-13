La Policía Nacional detiene a los presuntos autores de un intento de robo con arma simulada en una sala de juegos y con otros delitos similares

Uno de los detenidos fue pillado in fraganti cuando robaba en un vehículo en la capital palmera. Policía Nacional.

Después de varias investigaciones, agentes de la Policía Nacional detienen en La Palma a los presuntos autores de un intento de robo con arma simulada en una sala de juegos.

Los delincuentes estarían relacionados con otros robos con fuerza en otros locales de Santa Cruz de la Palma. Durante el intento de asalto al local de apuestas, los autores emplearon una pistola simulada para intimidar a los presentes.

Detención infraganti

En la búsqueda de los autores del atraco los agentes comprobaron que estaban relacionados con otros delitos similares en la capital palmera. Los presuntos autores del intento de robo habían sido previamente identificados como responsables de otros dos robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos.

Uno de los detenidos fue localizado y arrestado a principios del mes de julio en Santa Cruz de La Palma, cuando fue sorprendido cometiendo un robo en el interior de un vehículo estacionado en la misma avenida donde se produjo el intento de atraco. En ese momento, ya estaba siendo buscado activamente por los delitos anteriores.

El segundo individuo fue localizado en el municipio de Puntallana en un operativo policial desplegado específicamente para dar con su paradero.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial.