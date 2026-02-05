Detienen a una mujer por intentar robar a una turista en Los Gigantes

La investigación comenzó tras un vídeo viral en redes sociales donde se podía apreciar el hurto

La Guardia Civil detuvo este jueves a una mujer tras tener conocimiento por redes sociales de un vídeo en el que se le ve intentando sustraer pertenencias del bolso de una turista en Los Gigantes, en el sur de Tenerife.

A la hora de la identificación de la acusada, se pudo comprobar como sobre ésta había una orden judicial de detención por hechos similares.

Detenida en un hotel

Los agentes localizaron a la mujer en un establecimiento hostelero ubicado en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona.

Detienen a una mujer por intentar robar a un turista en Los Gigantes/ Imagen cedida por la Guardia Civil

Durante las comprobaciones, constataron que el establecimiento no había cumplido con sus obligaciones de comunicación de viajeros a través del aplicativo de la Secretaría de Estado de Seguridad, por lo que lo inspeccionaron y levantaron las correspondientes actas de denuncia.

Finalmente, los agentes entregaron a la detenida, junto con las diligencias instruidas, a la Autoridad Judicial competente.