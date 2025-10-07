Los detenidos fueron interceptados en el aeropuerto de Melilla con 550 gramos de hachís que habían ingerido para transportarla a Tenerife

Los detenidos por la Policía Nacional son multirreincidentes como presuntos autores de tráfico de drogas.

La Policía Nacional detiene a dos pasajeros en el aeropuerto de Melilla como presuntos autores de un delito contra la salud pública.

Los detenidos llevaban 550 gramos de hachís en el interior de sus cuerpos con el fin de transportarla a Tenerife. Fueron sorprendidos en la sala de embarque del aeropuerto melillense poco antes de coger el vuelo a Tenerife.

Los investigados fueron trasladados al Hospital Comarcal de Melilla para hacerles pruebas radiológicas que permitieron descubrir la droga que habían ingerido y llevaban en el interior de sus estómagos.

Operación ‘Encina’

Con 25 y 30 años, los procesados eran multirreincidentes. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Jefatura Superior de Melilla llevaba dos meses investigándolos por sus continuos viajes a Canarias.

Los encausados tenían 45 antecedentes penales por otras detenciones.

En el marco de la operación ‘Encina’, los agentes vigilaban las inmediaciones del aeropuerto y la rutina de los detenidos.

Una vez expulsada la droga, comprobaron que llevaban 55 cápsulas de hachís envueltas en plástico transparente, conocidas como ‘bellotas’. Estuvieron ingresados 6 días hasta que expulsaron toda la droga de su organismo. que tardaron seis días en expulsar de su organismo y que fueron intervenidas por la Policía, que con esta operación considera desarticulado el grupo criminal dedicado al tráfico de drogas al que pertenecían los dos detenidos.