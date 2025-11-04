ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Detienen a 4 personas implicadas en 15 robos en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta más detenciones con otros robos dentro de la operación «Ibiza»

La Policía Nacional detiene a cuatro personas por quince robos con violencia en locales de ocio de la isla en la denominada operación «Ibiza».

a Policía Nacional de Gran Canaria detiene a 4 personas implicadas en 15 robos con violencia en locales de ocio.

Los detenidos amenazaban a las víctimas con cuchillos de grandes dimensiones e intimidaban a los empleados para sacarles el dinero de las cajas registradoras. Sus principales objetivos eran salones recreativos, locales de apuestas, estaciones de servicio y supermercados de Gran Canaria y Telde.

Utilización de armas de fogueo

En los registros domiciliarios intervinieron ropa y zapatillas utilizadas en los hechos, además de un revólver y munición de fogueo. Durante la investigación, los investigadores han hallado cerca de 13.000 euros en efectivo.

El informe de la Policía Nacional recoge que actuaban de manera violenta, amenazando a las víctimas y golpeándolas para hacerse con el botín.

Esta operación continua abierta y no descartan más detenciones. El dispositivo ha contado con la colaboración de la Comisaría Local de Telde, las Comisarías de Distrito Sur y Centro de Las Palmas de Gran Canaria y Unidades de Seguridad Ciudadana.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una operación secreta obliga a los trabajadores de Gesplan a quedarse en su edificio

Una bulliciosa plaza colonial será el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El informe de la UCO sobre el ‘caso Koldo’ desata una tormenta política en Canarias y Madrid

Arranca la World Travel Market en la que Canarias quiere mantener el mercado británico

Los loteros piden un aumento de ‘El Gordo’ de Navidad

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025