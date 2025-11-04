Detienen a 4 personas implicadas en 15 robos en Gran Canaria

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta y no descarta más detenciones con otros robos dentro de la operación «Ibiza»

Los detenidos amenazaban a las víctimas con cuchillos de grandes dimensiones e intimidaban a los empleados para sacarles el dinero de las cajas registradoras. Sus principales objetivos eran salones recreativos, locales de apuestas, estaciones de servicio y supermercados de Gran Canaria y Telde.

Utilización de armas de fogueo

En los registros domiciliarios intervinieron ropa y zapatillas utilizadas en los hechos, además de un revólver y munición de fogueo. Durante la investigación, los investigadores han hallado cerca de 13.000 euros en efectivo.

El informe de la Policía Nacional recoge que actuaban de manera violenta, amenazando a las víctimas y golpeándolas para hacerse con el botín.

Esta operación continua abierta y no descartan más detenciones. El dispositivo ha contado con la colaboración de la Comisaría Local de Telde, las Comisarías de Distrito Sur y Centro de Las Palmas de Gran Canaria y Unidades de Seguridad Ciudadana.