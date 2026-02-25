El Carnaval de Día contará con las actuaciones de Marc Anthony, Emily Stefan y Luck Ra

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pondrá en marcha un dispositivo especial con motivo de la celebración, este viernes, del Carnaval de Día, que contará con las actuaciones de Luck Ra, Emily Stefan y Marc Anthony en el escenario principal de ‘LPGC Palace’. Para el desarrollo del evento se ha previsto un plan especial de movilidad, seguridad, tráfico y limpieza, así como un refuerzo del transporte público.

Las actuaciones, de carácter gratuito, se desarrollarán entre las 15:00 y las 22:00 horas. Con Luck Ra a las 16:00 horas, Emily Stefan a las 18:00 horas y Marc Anthony a las 20:00 horas. Entre los distintos espectáculos, la tarde estará amenizada por los DJ Imatolosa y Ulises Acosta.

El dispositivo ha sido coordinado por Policía Local, Policía Nacional, el Cuerpo General de la Policía Canaria, la Unidad Técnica de Seguridad y Emergencias municipal y Protección Civil. También el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Las Palmas de Gran Canaria, Guaguas Municipales y la organización del Carnaval.

Movilidad

El espectáculo conllevará una serie de afecciones a la movilidad. Debido a la gran afluencia de público prevista, y con el objetivo de preservar la seguridad de las personas asistentes y facilitar el tráfico rodado, el Ayuntamiento ha diseñado un plan especial de movilidad. Establece un circuito para el tránsito peatonal en las calles más próximas al Parque.

Para el acceso al Parque Santa Catalina se podrá entrar por las calles Albareda, Presidente Alvear, Ripoche, Luis Morote y Eduardo Benot. Asimismo, se establecerán controles para impedir la entrada de envases de vidrio. Además, a partir de las 13:00 horas quedará cerrado el acceso al tráfico desde la GC-1 en sentido norte hacia la zona de Eduardo Benot.

Desde las 08:00 horas hasta las 23:59 horas del viernes 27 de febrero, se procederá al desalojo de vehículos en los siguientes tramos de vía pública. General Vives, entre Los Martínez de Escobar y Luis Morote. José Franchy Roca, entre General Vives y León y Castillo. Nicolás Estévanez, entre Tomás Miller y Veintinueve de Abril y Veintinueve de Abril, entre Alfredo L. Jones y José Franchy Roca.

Además, para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo del evento, se procederá a la retirada temporal de las terrazas ubicadas en las inmediaciones del Parque de Santa Catalina, así como en la calle Alfredo L. Jones, en el tramo comprendido entre Albareda y el Parque Santa Catalina. En la calle Luis Morote, entre Veintinueve de Abril y el Parque Santa Catalina. En la calle Ripoche, entre Tomás Miller y el Parque Santa Catalina; en la calle General Vives, entre Alfredo L. Jones y Los Martínez de Escobar. En la calle Emilio Castelar; y en la calle Nicolás Estévanez, entre Veintinueve de Abril y el Parque Santa Catalina.

En este sentido, el Ayuntamiento recuerda que los conciertos también podrán seguirse a través de pantallas ubicadas en el escenario junto a la Plaza de Canarias, así como en las calles Ripoche y Luis Morote.

Cortes de tráfico por anillos

Desde las 11:00 horas comenzarán las restricciones de tráfico al entorno del Parque Santa Catalina. Se recomienda evitar la zona y anticipar la entrada o salida de los aparcamientos situados en Padre Cueto, Albareda y bajo el Museo Elder.

Anillo 1 – Cierre total

Cierre total desde las 11:00 horas del viernes 27 de febrero:

Albareda (tramo Alfredo L. Jones – Nicolás Estévanez)

Luis Morote (tramo Eduardo Benot – Albareda)

Nicolás Estévanez (tramo General Vives – Simón Bolívar)

Anillo 2 – Cierre total

Cierre total desde las 13:00 horas del viernes 27 de febrero:

Simón Bolívar (tramo Casa del Marino – Nicolás Estévanez)

General Vives (tramo José Franchy Roca – Luis Morote)

Secretario Artiles (tramo Alfredo L. Jones – José Franchy Roca)

Veintinueve de Abril (tramo Alfredo L. Jones – José Franchy Roca)

Doctor Miguel Rosas (tramo Alfredo L. Jones – Nicolás Estévanez)

Alfredo L. Jones (tramo Albareda – Eduardo Benot)

Luis Morote (tramo Albareda – Tomás Miller)

Nicolás Estévanez (tramo Tomás Miller – General Vives)

GC-1 AM sentido norte, desvío Parque Santa Catalina

Anillo 3 – Cierre total

Cierre total que se ejecutaría en caso de necesidad:

General Vives (tramo Los Martínez de Escobar – José Franchy Roca)

Secretario Artiles (tramo Los Martínez de Escobar – José Franchy Roca)

Uruguay (tramo Los Martínez de Escobar – José Franchy Roca)

José Franchy Roca (tramo Uruguay – León y Castillo)

Afecciones al servicio de taxis y restricciones a aparcamientos

Con motivo de la celebración del evento, se habilitará una parada especial de taxis en la calle Simón Bolívar, a la altura de la Casa del Marino. Asimismo, los siguientes aparcamientos públicos registrarán una restricción importante o total en su operativa. El situado en el número 40 de Tomás Miller. El del número 24 de Padre Cueto. El ubicado bajo el Museo Elder, en Luis Morote con Simón Bolívar. Y el del número 11 de Albareda.

Transporte público

Desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se hace un llamamiento a la ciudadanía para que haga uso del transporte público. Para ello, en coordinación con Guaguas Municipales, se desplegará un dispositivo para dar cobertura de transporte público a las personas asistentes. Tanto para el Carnaval de Día en Santa Catalina como a la posterior celebración de la Noche de Carnaval en el entorno del Puerto y La Isleta.

Para la llegada, la compañía municipal de transporte dispondrá de intensificaciones en las líneas regulares que tienen finalización en la zona Puerto / Santa Catalina. Con paradas recomendadas en el Real Club Náutico y Base Naval, al tiempo que, para la evacuación, tras la celebración de la actuación, las paradas más próximas se ubicarán en la calle Juan Manuel Durán González.

Como en todas las noches de Carnaval, Guaguas Municipales mantiene para este viernes 27 su dispositivo especial. Con cinco líneas lanzaderas con conexión a todos los distritos de la ciudad, que desde la medianoche disponen de servicios con salida en la terminal especial de Belén María – El Sebadal. Con paradas intermedias a partir de la zona de Mesa y López, que se pueden consultar con detalle en la web corporativa guaguas.com.

141 efectivos de Limpieza

El Ayuntamiento ha previsto, asimismo, un despliegue especial del Servicio Municipal de Limpieza durante y después del espectáculo musical. El fin es recuperar la normalidad tanto en el Parque y sus inmediaciones como en el resto de los escenarios.

Con más de 141 trabajadores y trabajadoras, el dispositivo se desarrollará hasta las 05:00 horas de la madrugada del 28 de febrero. Con labores de barrido manual, mecanizado, baldeo integral, así como labores de desinfección con maquinaria hidrolimpiadora y vaciado de papeleras y contenedores.

En cuanto a los medios mecánicos que se emplearán para desarrollar estos trabajos, se destinarán 31 vehículos entre barredoras, camiones baldeadores, furgones, cambiones brigadas, camiones recolectores, fregadoras y vehículos ligeros.

El Ayuntamiento agradece la colaboración de la ciudadanía para garantizar que la celebración de este espectáculo se desarrolle con total normalidad. Asimismo, anima a la población a hacer uso del dispositivo especial de transporte público habilitado para la ocasión. Con el fin de facilitar el acceso al evento y contribuir al buen funcionamiento del mismo.

Celebración de la Noche de Carnaval

Dado que este viernes se celebrará la penúltima Noche de Carnaval de este año, se llevarán a cabo desalojos puntuales de vehículos en las calles Andamana, en el tramo comprendido entre Anzofé y La Naval. Atindana, entre Juan Rejón y La Nava. Benartemi, entre La Naval y Anzofé. La Naval, entre Benecharo y Atindana. Juan Rejón, a la altura del número 113. Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los exclusivos para motocicletas.

Asimismo, con motivo de cada evento se procederá al cierre total de la calle Juan Rejón en el tramo comprendido entre Doctor Antonio Jorge Aguiar. Y Atindana hasta Artemi Semidán, así como de la propia calle Doctor Antonio Jorge Aguiar, de Andamana entre Anzofé y La Naval, de Benartemi entre Juan Rejón y Anzofé, de Benecharo entre Anzofé y Juan Rejón y de La Naval entre Artemi Semidán y Atindana.

También se cerrará al tráfico el interior del túnel de la GC-1 en sentido norte hacia la calle Pérez Muñoz, además de las calles López Socas, en el tramo comprendido entre Rosarito y Poeta Agustín Millares Sall; Eduardo Benot, entre Gran Canaria y Poeta Agustín Millares Sall; Gran Canaria, entre Albareda y Eduardo Benot; y nuevamente Eduardo Benot en el tramo comprendido entre Gomera y Gran Canaria. Estos cierres totales tendrán lugar, la noche del viernes al sábado entre las 23:00 y las 04:30 horas. Y la noche del sábado al domingo entre las 20:00 y las 05:30 horas.

Estas afecciones conllevarán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales, con el cierre de la estación de guaguas situada en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra. Y alteraciones en las líneas que operan por los carriles bus incluidos en los tramos cerrados. Se habilitarán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez, tanto en sentido descendente antes y después de la intersección con Juan Rejón. Así como en la rotonda de Belén María, en la mediana de la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar.

Taxis

En cuanto al servicio de taxis, se establecerán paradas provisionales en la calle Doctor Juan Domínguez Pérez en sentido ascendente. también en el tramo comprendido entre la rotonda de Belén María y la calle Veintidós de Mayo de 1986. En la calle Doctor José Guerra Navarro, en los cuatro estacionamientos posteriores a los reservados para motocicletas. Y en la calle Juan Rejón, en el tramo comprendido entre Pérez Muñoz y Princesa Guayarmina.

El carril bici quedará cerrado, por evento, en los tramos de Juan Rejón comprendidos entre Doctor Antonio Jorge Aguiar y Artemi Semidán, así como en las calles Mahón y Poeta Agustín Millares Sall. Asimismo, permanecerán cerradas las estaciones de Sitycletas gestionadas por Sagulpa situadas en la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y en la Plaza de La Luz.

Controles de vidrio

Sobre seguridad, los accesos a los escenarios de las Noches del Carnaval estarán acotados mediante vallas y contarán con controles de vidrio con el fin de impedir la introducción de envases de este material.

En el escenario ubicado en la zona de la Plaza Manuel Becerra, se establecerán puntos de control en la calle Juan Rejón, a la altura del número 109. También en la calle La Naval, en su cruce con Benartemi y en la bajada de esta misma vía. En la calle Atindana, en la confluencia con La Naval. En la intersección de Juan Rejón con Doctor Antonio Jorge Aguiar. Y en la calle Doctor Antonio Jorge Aguiar, en la zona de los servicios sanitarios.

En el escenario situado en la zona de la calle Poeta Agustín Millares Sall, los controles se ubicarán en la calle Eduardo Benot, a la altura de la calle Tenerife. Calle Rafael Bretón, junto al Mercado del Puerto. En la salida de la pasarela Onda Atlántica. Calle López Socas, en su cruce con Rosarito. En la calle Mahón, en la intersección con Rosarito. En la calle Pérez Muñoz, en su cruce con Rosarito y en la calle Gordillo, en la trasera de la iglesia de La Luz.

Feria de atracciones

La Feria de Atracciones instalada en el entorno del Parque de Santa Catalina generará cierres al tráfico por coincidencia con los eventos programados.

En estos casos, se procederá al cierre total de la GC-1 en sentido norte con desvío hacia el Parque Santa Catalina. Así como de la calle Luis Morote en el tramo comprendido entre la GC-1 en sentido norte y Eduardo Benot, de la calle Eduardo Benot entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling y de la calle Alfredo L. Jones entre Albareda y Eduardo Benot. Estas afecciones implicarán modificaciones en el servicio de Guaguas Municipales. Concretamente en la calle Eduardo Benot, en el tramo comprendido entre Luis Morote y Pedro Castillo Westerling.

Los cierres totales se aplicarán coincidiendo con la celebración del Carnaval de Día y se mantendrán hasta la finalización de los eventos.