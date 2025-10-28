El Ayuntamiento refuerza la seguridad, el tráfico y el transporte hacia los cementerios municipales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del servicio de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico y seguridad con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Imagen de archivo | Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Los cementerios municipales ampliarán su horario desde mañana y hasta el 1 de noviembre, permaneciendo abiertos de 08:00 a 18:00 horas. El camposanto de San Rafael y San Roque abrirá de forma excepcional el 1 de noviembre, de 09:00 a 17:00 horas.

Control de tráfico en torno a Santa Lastenia

Durante los días de mayor afluencia, la Policía Local vigilará la fluidez del tráfico en los accesos al cementerio de Santa Lastenia, especialmente en la rotonda de la TF-29.

Si se producen retenciones, se restringirá el giro a la izquierda en dirección a Santa Cruz y se desviará el tráfico por el paso inferior de Somosierra y la calle Fernando Beautell, hasta retomar la TF-29.

Además, quedará prohibido el acceso a la carretera de Hoya Fría en sentido cementerio, salvo para guaguas de Titsa y vehículos que se dirijan al camposanto.

Medidas de estacionamiento

Estará prohibido aparcar frente a la puerta principal de Santa Lastenia para facilitar las maniobras del servicio gratuito de guaguas que operará en el interior del cementerio.

Tampoco se permitirá el estacionamiento en los aparcamientos de la vía auxiliar del tanatorio ni en el tramo de la carretera de Hoya Fría junto al camposanto, salvo para transporte público, taxis y puestos de flores.

El Ayuntamiento recomienda usar las zonas habilitadas y atender la señalización circunstancial colocada para estos días.

Refuerzo del transporte público

El 1 de noviembre, la línea 932 ofrecerá dos guaguas especiales entre el Intercambiador de Santa Cruz y el cementerio de Santa Lastenia, con frecuencia de media hora entre las 07:00 y las 19:00 horas.

Ese mismo día, la línea 903, que parte desde Muelle Norte, contará con tres guaguas por la mañana y tres por la tarde, igualando la oferta de un día laborable.

Resto de cementerios

Los camposantos de El Sobradillo, Taganana, Igueste de San Andrés y Punta de Anaga también contarán con vigilancia especial para garantizar la seguridad y el acceso ordenado de los visitantes durante estas jornadas.