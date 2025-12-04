El atropello se produjo en la zona de Vistabella, perteneciente al municipio de San Cristóbal de La Laguna

Imagen archivo RTVC.

Un atropello en el municipio de San Cristóbal de La Laguna deja a un hombre y una mujer, ambos de 30 años, heridos de carácter grave tras ser atropellados por un turismo y desplazados varios metros en la Avenida de Los Menceyes. En concreto, en la zona de Vistabella, del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El atropello se produjo a las 23.27 horas de este miércoles. Hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que los dos afectados presentaban traumatismo craneal de carácter grave. Por tanto, a la mujer se le trasladó en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el hombre al Hospital Universitario de Canarias.

Policía Local

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.