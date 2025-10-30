Dos terremotos despiertan a Agaete de madrugada

Los seísmos se sintieron en la localidad del norte de Gran Canaria pasada la 1 de la madrugada y también los notaron en otros municipios de la isla

Agaete tembló esta madrugada con dos terremotos de magnitud de 2.9 y 2.3. El primero y más fuerte ocurrió a la 1:19 horas y el segundo, algo menos intenso, sobre la1:50 horas. Fue el municipio que más lo notó, ya que fue el epicentro del seísmo, pero también lo hicieron en zonas de Gáldar, La Aldea de San Nicolás, Tejeda, Teror, San Mateo y Valleseco.

Agaete fue el epicentro de los terremotos

El Instituto Geográfico Nacional es que quien informó sobre estos fenómenos. Señalan que durante esta madrugada se produjo el terremoto más fuerte, con una magnitud de 2,9 y epicentro en el sur de Agaete.

Este seísmo se produjo a las 01.19 horas y a una profundidad de 7 kilómetros.

La sacudida se ha detectado a una latitud de 28.08 grados norte y a una longitud de 15.7 grados oeste.