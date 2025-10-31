Agaete siente un nuevo terremoto durante la noche

Por segundo día consecutivo, la localidad de Agaete ha sido el epicentro de un terremoto que, aunque en esta ocasión ha sido de una intensidad menor, sí se ha sentido entre la población

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), ha informado sobre un nuevo terremoto en Agaete por segundo día consecutivo. En esta ocasión, la magnitud ha sido de 1.7, menos de la mitad de los tres que se produjeron en la madrugada del jueves (dos de ellos por encima de magnitud 2). Aún así, se considera sentido por la población.

Mapa del IGN en el que se marca Agaete como epicentro del nuevo terremoto de la pasada noche

En esta ocasión, el seísmo tuvo lugar pasadas las once de la noche. En concreto, se registró a las 23:12 horas. El epicentro se marca justamente en el municipio de Agaete. La latitud fue de 28.07 grados norte, longitud, 15.7 grados oeste, profundidad, 5 km y magnitud mbLg 1.7.



