El Dragnaval, protagonista del lunes de carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La tercera edición de la gala drag será este lunes en la Plaza de la Candelaria, Santa Cruz de Tenerife

Tras un fin de semana en el que miles de personas se congregaron en las calles de la capital tinerfeña para bailar al ritmo de las orquestas canarias y disfrutar de la alegría y festejo de las carnestolendas, llega la tercera edición de Dragnaval.

El lunes del Carnaval será, un año más, uno de los días más importantes de la fiesta en la edición dedicada a Los Ritmos Latinos. La gala será presentada por el actor y transformista Exhuberancia Carey, junto a Eva Harrington, Dafne Mugler y Virgen, ganador de la segunda edición de este certamen.

Show previo

Dragnaval dará comienzo a las 21.00 horas con un show previo, y a las 22.00 horas, empezará el concurso con los 12 participantes de esta tercera edición.

Orden de participación

El orden de participación fue sorteado la semana pasada en el escenario del Recinto Ferial y será el siguiente:

  1. Hocklin
  2. Havana Rey
  3. Zayra González
  4. Dummy Porcelain
  5. Demii
  6. Joel Peraza
  7. Hary Vicious
  8. Zhora León
  9. Karen Danger
  10. Kiki Nobi Narie
  11. Isabella y Punto
  12. Fiona Fairfax.

