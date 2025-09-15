El Dreamland Gran Canaria se mide este jueves, 18 de septiembre, al La Laguna Tenerife en La Copa Canaria

El Dreamland Gran Canaria disputará un único partido amistoso en el Gran Canaria Arena en esta pretemporada previa al inicio de la competición 25/26. Será en la Copa Canaria, el jueves 18 de septiembre, a las 18:30 horas, con La Laguna Tenerife como rival.

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, se pone al frente del equipo en su presentación ante la afición en los días previos al inicio de la competición oficial de la Liga Endesa / Dreamland Gran Canaria

Será el quinto amistoso que dispute el conjunto que dirige Jaka Lakovic en su preparación. Su hoja de ruta seguirá con una visita a La Laguna Tenerife el domingo 21, dentro también de la Copa Canaria. Además, visitará al Covirán Granada el jueves 25, antes de iniciar de manera oficial la campaña ante el Real Madrid a domicilio.

El Dreamland Gran Canaria se presenta ante su afición en La Copa Canaria. Fotografía: CB Gran Canaria

Al encuentro de presentación de la Copa Canaria se podrá acceder con el nuevo abono: Los abonados y abonadas deberán descargarlo antes de dicha fecha. Además, podrán disponer de una invitación, con un código que recibirán directamente a su correo electrónico desde el viernes 12 de septiembre

Las entradas para el partido ya están a la venta.

Dónde ver en directo los partidos

En directo en el canal TDT de Televisión Canaria (jueves 18:30 horas / domingo 17:00 horas)

En el canal de Deportes de Televisión Canaria en YouTube

En el portal www.rtvc.es

El Dreamland Gran Canaria llega a La Copa Canaria tras ganar el «Torneo As Burgas Basket Cup»

El Dreamland Gran Canaria llega a la Copa Canaria tras proclamarse campeón del ‘Torneo As Burgas Basket Cup’ ante Surne Bilbao Basket por 89-85. El equipo que dirige Jaka Lakovic ha cerrado esta prueba de pretemporada con dos triunfos y el primer puesto.

Menos suerte tuvo en el primer torneo de pretemporada, el ‘XV International Basketball Tournament–City of Cagliari, en Italia, que se saldó con derrotas ante Olimpia Milano (91-64) y Dinamo Sassari (90-87).

Tras los dos partidos de La Copa Canaria los claretianos cerrarán su pretemporada ante Covirán Granada el próximo 25 de septiembre.