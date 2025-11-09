El Dreamland Gran Canaria suma 600 victorias en la historia de la ACB

El Dreamland Gran Canaria se ha convertido este fin de semana en el octavo equipo en la historia de la ACB que logra sumar 600 victorias

Este fin de semana el Dreamland Gran Canaria se ha convertido en el octavo equipo en la historia de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) que logra sumar 600 victorias en la máxima competición nacional, tras haberse impuesto en Lugo al Río Breogán por 81 a 92.

La entidad amarilla se une así a un selecto grupo de clubes compuesto por Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Joventut, Unicaja, Valencia y Estudiantes, resalta el Dreamland en un comunicado.

Los grancanarios celebraron 600 vitorias en la ACB en su partido número 1.241, siendo el noveno club con más partidos en la historia de la competición. Además, sus datos de anotación en la ACB ofrecen un balance de igualdad y lucha: 96.782 puntos a favor por 97.480 encajados, una diferencia de apenas 698 puntos.

El equipo grancanario logró su primer triunfo en ACB en la undécima jornada de la temporada 1985-86, entonces bajo la denominación de Claret Bofill, y derrotó al Licor 43 por 80-76.