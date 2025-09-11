El vigilante de seguridad alertó por las cámaras de vigilancia que el hombre, que iba en patinete, lanzó dos objetos al interior del centro penitenciario

Agentes de la Guardia Civil, destinados en el Centro Penitenciario de Tahiche, detuvieron el pasado 19 de agosto a un varón, de 21 años, que lanzó droga dentro dos objetos al interior de la prisión.

Detenido tras lanzar droga desde la calle al interior de la prisión de Tahiche, Lanzarote. RTVC

Los hechos se produjeron cuando el vigilante de seguridad encargado en ese momento de la supervisión de las cámaras de videovigilancia alertó a los agentes sobre la presencia de un individuo que, utilizando un patinete, había lanzado dos objetos al interior del centro penitenciario de Tahiche.

Los agentes se desplazaron en vehículo oficial y lograron interceptar al sospechoso, de 21 años, a escasa distancia del lugar donde se produjo el lanzamiento, procediendo a su detención y posterior traslado al acuartelamiento de Costa Teguise, donde se instruyeron las correspondientes diligencias y pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife.

Tras su recuperación, se constató que lanzó droga dentro dos pelotas de tenis a la prisión de Tahiche, manipuladas para ocultar en su interior envoltorios con un peso conjunto aproximado de 240 gramos de una sustancia que, según un primer análisis, se identificó como polen de hachís.