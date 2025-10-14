Se trata de la segunda vez en algo más de quince días que drones irrumpen en el espacio aéreo del aeropuerto de Fuerteventura

Los aviones que procedían de Málaga y Sevilla se desviaron para su aterrizaje al de Gran Canaria

La presencia de drones en el entorno del aeropuerto de Fuerteventura ha obligado este martes por la mañana a desviar, por el momento, dos vuelos procedentes de Málaga y Sevilla que tenían previsto aterrizar en la isla, según confirmaron fuentes de Aena.

La presencia de drones en el aeropuerto de Fuerteventura obliga, una vez más, a desviar vuelos. Imagen de archivo.

Los únicos aviones desviados, por el momento, procedentes de Málaga y Sevilla, se han derivado para su aterrizaje al aeropuerto de Gran Canaria. En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que el aeropuerto ha recuperado ya la normalidad.

Se trata de la segunda vez en quince días que se produce esta incidencia en el espacio aérea de la isla majorera. El pasado 28 de septiembre, Aena tuvo que desviar tres aviones que procedían de Sevilla, Santiago de Compostela y Gran Canaria

Aena manda un mensaje a través de su red social X «trabaja conjuntamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para normalizar la operativa lo antes posible».