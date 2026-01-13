Ben Magec y Turcón piden las valoraciones de la ULPGC sobre el cierre de las playas, de Melenara, Salinetas y Clavellinas y su posible relación con las piscifactorías de la costa de Telde

Los colectivos de ecologistas solicitan el informe de la ULPGC sobre el estado de las playas de la costa de Telde. Ecologistas en Acción.

Ben Magec Ecologistas en Acción y Turcón piden información sobre las valoraciones de la Demarcación de Costas de Canarias sobre el informe toxicológico de la ULPGC. Dichos colectivos han solicitado a la Demarcación de Costas de Canarias el conocimiento de sus estudios sobre la Toxicología. En este sentido, han solicitado información sobre su destino, tanto si se va a remitir a la fiscalía en el procedimiento abierto o si se realizará algún requerimiento a las empresas acuícolas afectadas.

En los escritos presentados en sede electrónica se da reflejo del cierre de las playas, de Melenara, Salinetas y Clavellinas en relación a las oleadas cíclicas de contaminación de restos orgánicos con origen en las piscifactorías de la bahía de Salinetas, en el municipio de Telde.

La Federación Ben Magec y Turcón Ecologistas en Acción exigen: Investigaciones ambientales profundas, no meras inspecciones visuales, Análisis públicos completos y continuados en el tiempo de agua, sedimentos y tejidos de peces. Evaluación de la carga contaminante estructural de las jaulas marinas. Transparencia total en los resultados y en los criterios utilizados.

Último cuatrimestre de 2025

Los ecologistas han expuesto lo que sucede desde el último cuatrimestre de 2025 y especifican que no es un hecho aislado, siendo un evento anual común en los meses de calmas marítimas, concretamente entre septiembre y octubre. Tal situación concentra en la orilla restos de materia orgánica en descomposición, excrementos, piensos y una masa de grasa que cubre la superficie de la bahía.

En referencia a los datos revelados en el informe toxicológico que han salido a la luz sobre las muestras que pudo tomar y enviar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en noviembre de 2025, realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, estos Colectivos se congratulan de la transparencia informativa y de que la opinión pública y los colectivos afectados los puedan analizar.

Por otro lado, resaltan el contenido máximo de Arsénico, Cadmio, Mercurio y Plomo en productos alimenticios como el pescado están regulados por Reglamentos de la Unión Europea como el 2023/915, 2021/1323, 2022/617 y el 2023/915.

Valores contaminantes

Subrayan los valores hallados en tejidos de lubina analizados, que exceden o estarían muy cerca de los límites máximos aplicables si se consideraran directamente esos órganos (hígados y branquias) o si se aproximaran a los que podrían contener el filete o músculo del producto alimenticio.

Los ecologistas hacen una llamada de atención a las autoridades para que realicen análisis más profundos, permanentes y concluyentes, no sólo para detectar posibles episodios de contaminación sino también para preservar la salud pública, elemento que tiene que ser el leit motid de estas intervenciones de sondeos preventivos.

Creemos que este indicio debe llevar a investigar, con mayor profundidad y medios, como posible fuente de contaminación la resuspensión de sedimentos, favorecida por corrientes, temporales y acumulación histórica bajo jaulas con liberación de metales desde el fondo anóxico bajo las jaulas, más aún cuando estos ciclos periódicos siempre han conllevado episodios de alarma ciudadana.

Denuncian el estado del fondo bajo jaulas donde, dicen, suele acumularsemateria orgánica y condiciones de anoxia (reductoras) que puede liberar metales previamente inmovilizados y acumulados. Lo que viene pasando desde hace años es la acumulación crónica bajo las jaulas de sedimentos con heces, restos de pienso, biofilms, partículas de metales adsorbidas. Con tal acumulación y tiempo de calmas se comienzan a dar fenómenos como baja oxigenación, producción de sulfuros, cambios de pH y potencial REDOX, así como posible movilización de metales como Cd, Pb, Hg y As.