El CB Sureste Santa Lucía y Econy Gran Canaria se enfrentaron este sábado en el primer derbi insular de la Superliga BSR 2025–2026

El Econy Gran Canaria gana al CB Sureste Santa Lucía por 39-66 / Econy Gran Canaria

El Econy Gran Canaria continúa dando pasos firmes en su proceso de construcción. Tras el encuentro disputado el pasado sábado frente al CB Sureste Santa Lucía de la Superliga BSR 2025-2026, en el que el equipo fue encontrando su ritmo con el paso de los minutos.

El conjunto amarillo comenzó el encuentro con cierta dificultad para entrar en el ritmo de juego, una circunstancia prevista por el cuerpo técnico debido al proceso de adaptación que atraviesa el equipo. A medida que avanzó el partido, el Econy logró mejorar su funcionamiento ofensivo y defensivo, mostrando fluidez en las combinaciones y una evolución constante sobre la pista.

El entrenador destacó al término del encuentro las sensaciones positivas que deja este paso adelante: “Nos ha costado un poco entrar en el partido, pero nos esperábamos eso. Poco a poco nos hemos encontrado el ritmo y las combinaciones. Somos un equipo todavía por descubrir y con cosas que arreglar, tanto en defensa como en ataque, pero muy buenas sensaciones. Se han visto muchísimas cosas muy buenas con las que podemos seguir trabajando.”

El duelo le sirvió al Econy Gran Canaria como una oportunidad para confirmar el crecimiento del grupo y continuar asentando la identidad colectiva.