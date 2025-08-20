Esta medida se enmarca en la estrategia de la Consejería de «continuar reduciendo» la ratio de estudiantes por aula, para dar respuesta a las necesidades del año académico

La Consejería de Educación ha informado este miércoles que reforzará la plantilla de docentes de los centros públicos del archipiélago con 700 efectivos adicionales para el curso escolar 2025/2026.

Educación reforzará con 700 docentes la plantilla del curso escolar 2025/2026. Arriba, imagen de archivo de aspirantes a las oposiciones en Canarias.

«El refuerzo de plantilla no solo garantiza mejores condiciones de aprendizaje, sino que también fortalece la equidad y la inclusión educativa, mejora la convivencia y atiende a las demandas realizadas por las familias», ha señalado el consejero del área Poli Suárez.

Asimismo, el refuerzo más significativo de la Consejería de Educación se concentrará en los docentes para la atención a la diversidad presente en las aulas canarias, con la incorporación de 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT), de los cuales 63 prestarán servicio en Educación Primaria y otros 105 en el primer y segundo nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), y la ampliación de 140 orientadores educativos en ambas etapas.

Por su parte, en las enseñanzas básicas se han reforzado las etapas de Educación Infantil y Primaria, con la incorporación, en la primera de ambas, de 65 maestros y, en la segunda, de otros 121 profesionales.

Para una bajada de la ratio de docentes

Estos incrementos permiten atender mejor la escolarización en los primeros niveles, contribuyendo a la bajada de ratios en las aulas, lo que se traduce en la creación de 114 nuevos grupos en ambas etapas: 35 en el primer ciclo de Educación Infantil, 9 en el segundo ciclo, 61 en Primaria y, por último, otros nueve en ESO.

Con respecto a la Formación Profesional, se unirán a la plantilla 290 nuevos docentes, cuya incorporación posibilitará la creación de 81 nuevos grupos –53 de ellos de primer curso–, entre los que destaca la creación de 35 de Grado Medio y otros 27 de Grado Superior, así como otros ocho de Formación Profesional Adaptada.

El refuerzo de la plantilla se enmarca en el acuerdo alcanzado por la Consejería de Educación en abril con una amplia representación de las organizaciones sindicales del archipiélago para el desarrollo del plan plurianual de reducción de ratios hasta 2027, que fija límites máximos de 16, 18 y 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria y 25 en Secundaria, que permiten situar a Canarias entre las comunidades con mejores indicadores en este capítulo.