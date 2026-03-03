El plan de formación en emergencias será obligatorio en los centros no universitarios desde el curso 2025/2026

Educación implanta un plan de formación en emergencias en Canarias. Europa Press

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias implantará el Plan de Formación ante Emergencias de Protección Civil en todos los centros educativos no universitarios del archipiélago a partir del curso 2025/2026.

La medida, que se aprobó mediante resolución conjunta de las viceconsejerías de Educación y de Formación Profesional, es de carácter obligatorio tanto para centros con fondos públicos como para privados que impartan enseñanzas reguladas por la ley educativa vigente.

El plan, elaborado por el Ministerio de Educación en colaboración con el Ministerio del Interior y las comunidades autónomas, establece formación anual para el alumnado con una duración mínima de dos horas en Infantil y Primaria y de cuatro horas en el resto de etapas.

Refuerza la prevención

Los contenidos podrán integrarse en el Plan de Acción Tutorial, las programaciones didácticas o los planes de autoprotección de cada centro, y el profesorado podrá recibir previamente una formación específica de 16 horas certificada para garantizar su correcta aplicación.

Desde el departamento autonómico subrayan que la iniciativa responde a las singularidades geográficas y climáticas de Canarias y busca reforzar la prevención, la autoprotección y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Los centros deberán adaptar sus documentos organizativos e incorporar el plan a su funcionamiento ordinario, mientras que la Inspección Educativa supervisará su implantación a lo largo del próximo curso.