El país realizará una revisión del proceso mediante el cual otorgó recientemente una «pequeña cantidad» de visados humanitarios

Estados Unidos anunció este sábado que ha paralizado la emisión de visados de visitante a personas procedentes de Gaza para realizar una «exhaustiva» revisión del proceso mediante el cual otorgó recientemente una «pequeña cantidad» de visados humanitarios desde el enclave palestino.

EE.UU. suspende la emisión de visados de visitantes de Gaza / Archivo RTVC

«Se están suspendiendo todas las visas de visitantes para personas de Gaza mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados para emitir una pequeña cantidad de visas médicas y humanitarias temporales en los últimos días», informó en X el Departamento de Estado estadounidense.

En ese breve comunicado, el Gobierno de EE.UU. no ofreció detalles sobre cuánto durará esta verificación.

Restrictiva política migratoria

Una aliada de Trump, la locutora ultraconservadora Laura Loomer, se atribuyó el mérito de la medida, al afirmar que la decisión llegó después de que ella criticara uno de los vuelos de refugiados palestinos facilitados por la organización humanitaria HEAL Palestine, al clamar sin pruebas que quienes llegaban podían ser miembros radicalizados de Hamás y matar a estadounidenses.

Como parte de la restrictiva política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Estado canceló cientos de visados desde enero pasado, incluidos los de centenares de estudiantes extranjeros que participaron en protestas propalestinas contra la ofensiva de Israel en Gaza.

Trump mantiene su estrecha alianza con el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aunque recientemente se mostró dispuesto a facilitar la entrada de asistencia humanitaria en la Franja de Gaza, que sufre una de las peores crisis de su historia reciente en medio de la guerra librada entre Israel y el grupo extremista palestino Hamás.

El mandatario estadounidense expresó la necesidad de poner fin al conflicto en Gaza, donde las autoridades locales denunciaron un aumento en las muertes relacionadas con el hambre. Washington sirve de mediador en las negociaciones indirectas en Doha entre Hamás y el Ejecutivo de Netanyahu.

Con la muerte de 62 gazatíes este viernes, el número total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí, el 7 de octubre de 2023, asciende a 61.897 en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por Hamás.