El general Alfonso Pardo de Santayana advierte sobre los riesgos asociados a los flujos irregulares y las actividades ilícitas

El jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias ha analizado este miércoles la situación de seguridad en las islas. El general Alfonso Pardo de Santayana ha calificado el entorno estratégico en el que se sitúa Canarias como «muy complejo».

El jefe del Estado Mayor del Cuartel General del Mando de Canarias, el general Alfonso Pardo de Santayana, se ha reunido con medios de comunicación, y entre otros asuntos, se ha referido a la operación Prometeo, llevada a cabo en coordinación con el Cabildo de Tenerife para la prevención de los incendios forestales. EFE/Miguel Barreto

Esta valoración responde principalmente a la condición de frontera que posee el archipiélago y a los riesgos asociados a los flujos irregulares y otras actividades ilícitas.

Durante un encuentro informativo con los medios de comunicación, el general ha explicado que, por este motivo, las unidades del Mando Operativo Terrestre mantienen de forma permanente operaciones de presencia, vigilancia y disuasión.

Una misión de «pisar el terreno»

La misión en este entorno es específica y se diferencia de la que realizan otras unidades del Ejército. Según ha manifestado el mando militar, esta labor implica necesariamente «pisar el terreno» y ocupar físicamente espacios considerados clave.

El objetivo fundamental de este despliegue es garantizar tanto la soberanía como la seguridad en todo el territorio insular.

Los tres pilares de la estrategia

La estrategia defensiva en las islas se sustenta en tres pilares fundamentales, tal y como ha detallado el general. En primer lugar se sitúa la presencia, que supone la ocupación efectiva de enclaves estratégicos para evitar que otros actores puedan aprovechar posibles vacíos de control.

El segundo pilar es la vigilancia continua del terreno, esencial para detectar a tiempo cualquier actividad irregular.

En tercer lugar se encuentra la disuasión, entendida como la proyección del mensaje de que el Estado está dispuesto y preparado para defender su espacio.

Defensa frente a redes criminales

Pardo de Santayana ha comentado que la seguridad actual ya no siempre se dirime en conflictos entre Estados. Las amenazas provienen ahora de actores diversos, como redes criminales vinculadas al tráfico irregular de personas, armas u otras actividades ilícitas.

Por ello, la visibilidad del despliegue militar se considera también un elemento clave en la estrategia de disuasión. En opinión del general, la presencia física sobre el terreno, acompañada de una adecuada comunicación institucional, refuerza el mensaje de control y el compromiso con la defensa del territorio.