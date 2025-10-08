El Gran Canaria Arena ha acogido la presentación de la nueva campaña en la que participarán 17 clubes en las categorías senior y 18 en las categorías de base

El Gran Canaria Arena ha acogido la presentación oficial de la XLV Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria. Imagen cedida

Los equipos de la Tercera Categoría de la XLV Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria comenzarán los días 23 y 24 de octubre. La Segunda y Primera tendrán su debut en el mes de noviembre.

El Gran Canaria Arena ha acogido la presentación oficial de la campaña 2025-2026. Este acto ha contado con la presencia del presidente del Cabildo, Antonio Morales, el consejero de Deportes, Aridany Romero y el presidente de la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, Enrique Rodríguez.

Nueva campaña

En esta campaña participarán 17 clubes en las categorías senior y 18 en las categorías de base.

El presidente de la máxima institución insular, ha destacado “la importancia que para el Gobierno de la Isla tienen los deportes que forman parte de nuestra memoria e identidad». Morales ha subrayado también el crecimiento de la lucha femenina, que «refleja también nuestro compromiso con la igualdad”.

Para Romero el apoyo que dan a este deporte se refleja con el convenio que han firmado con la Federación Insular de Lucha Canaria. La inversión anual del Cabildo asciende a 900.000 euros.

Enrique Rodríguez ha señalado el crecimiento que ha tenido el deporte base con el Proyecto Escuela, llegando a más de 200 colegios.