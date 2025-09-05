‘El Alpende’ abre sus micrófonos a la cultura de Surinam

El espacio multicultural de La Radio Canaria celebra este fin de semana su 10º aniversario abriendo por primera vez sus micrófonos a la cultura del país sudamericano

Sharmila Chander, terapeuta holística, y la presentadora del programa Leny González en los estudios de La Radio Canaria

El veterano programa multicultural ‘El Alpende’ inicia este sábado 6 de septiembre, a las 06:00 horas, su temporada 2025-2026 en La Radio Canaria celebrando 10 años en antena.

Durante una década, la comunicadora social Leny González y el equipo de la emisora, han convertido este espacio radiofónico en un cobijo de voces de todo el mundo, un punto de encuentro sin fronteras donde se han tejido puentes con más de noventa países.

Con motivo del inicio de su décima temporada, ‘El Alpende’ presenta una edición muy especial, en la que por primera vez en diez años abrirá sus micrófonos al corazón de Surinam. La terapeuta holística e integral, Sharmila Chander, guiará a los oyentes en un viaje sonoro a través de la desconocida y fascinante cultura de este país sudamericano. Una tierra de selva amazónica, ríos caudalosos y una diversidad que convierten a esta pequeña república en un verdadero mosaico de la humanidad.

Cartografía sonora

Surinamesa con ascendencia de la India y residente en Canarias desde hace 25 años, Sharmila compartirá con la audiencia recuerdos, vivencias y conocimientos de su tierra natal. La primera parte del programa será un recorrido sensorial y emotivo por la historia y la cultura de Surinam.

La conversación explorará cómo en una misma calle conviven iglesias, mezquitas y templos hindúes; cómo en una misma cocina se mezclan los sabores de Asia, África y Europa; y cómo en un mismo aire resuenan el neerlandés, el sranan tongo, el hindi y el javanés. Se hablará de la herencia de los pueblos originarios, de la dolorosa historia de la esclavitud y la valiente resistencia de los cimarrones, y de las olas migratorias que forjaron una identidad única en el mundo.

Un viaje a nuestro país interior

En la segunda mitad, el viaje será hacia el interior. Sharmila Chander, que lleva más de quince años como Terapeuta Holístico e Integral a través de su proyecto ‘Isvara’, conectará la riqueza espiritual de sus raíces con su trabajo diario.

La conversación se adentrará en la importancia de anclarse a la «Pacha Mama» (la Madre Tierra), ofrecerá consejos prácticos para desconectar de la tiranía tecnológica y reconectar con nuestro centro, y explorará terapias como el yoga, el reiki y el trabajo energético como herramientas para el bienestar en nuestro mundo acelerado.

Este estreno de temporada no es solo un programa de radio; es una invitación a celebrar la diversidad que enriquece al mundo y también a encontrar un momento de calma y sanación. Una oportunidad única para descubrir un país fascinante a través de la mirada de una de sus hijas y, al mismo tiempo, aprender a mirar dentro de nosotros mismos.