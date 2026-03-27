El espacio de la Radio Canaria emite este sábado, a las 06:00 horas, una edición especial centrada en las mujeres palestinas y su papel en el actual contexto internacional

El programa ‘El Alpende’, de La Radio Canaria, conducido por Leny González, ofrece este sábado 28 de marzo a las 06:00 horas, y en redifusión el domingo 29 a las 17:30 horas, una edición especial centrada en el papel de las mujeres palestinas en el actual contexto internacional.

Para cerrar el mes de marzo, dedicado a las mujeres migrantes y de diversas culturas que construyen nuestra sociedad canaria, el programa pondrá rumbo al corazón de Oriente Medio con motivo de la conmemoración del Día de la Tierra Palestina, el próximo 30 de marzo. Una fecha que, lejos de ser un mero apunte histórico en el calendario, representa hoy más que nunca el derecho fundamental a un hogar seguro, la identidad cultural y la supervivencia de un pueblo.

Desde la multiculturalidad, los Derechos Humanos y la mirada femenina, los micrófonos de La Radio Canaria recibirán a Mª Rosa Halaby, presidenta de la Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria por Palestina.

Nacida en Canarias y con profundas raíces palestinas, Halaby se convierte en la voz que acerca a nuestras islas la realidad que vive su pueblo.

El papel de las mujeres palestinas en la resistencia

Durante la entrevista, se abordará cómo las mujeres palestinas sostienen el tejido social en contextos de conflicto, preservando la memoria colectiva, sosteniendo a sus familias y liderando iniciativas de resistencia pacífica frente a la barbarie y el desplazamiento forzado.

Además, el espacio dará visibilidad a la exposición fotográfica “Gaza, la mirada no silenciada”, impulsada por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) junto a entidades canarias. La muestra, que puede visitarse hasta el 30 de abril en el Centro de Cultura Audiovisual de Las Palmas de Gran Canaria, invita a reflexionar sobre la situación humanitaria en la región.

‘El Alpende’ cerrará su emisión con la colaboración de Marlenis Castellanos, periodista y directora de la revista ‘BienHallados. La Voz del Emigrante’, quien adelantará algunos de los contenidos de su próxima edición.

Una propuesta que refuerza el compromiso de la Radio Canaria con la diversidad, la convivencia y el servicio público, acercando a la audiencia realidades internacionales desde una mirada humana y cercana.