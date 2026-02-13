‘El Alpende’ destapa el alma migrante que late bajo el disfraz del Carnaval

Este sábado 14, a las 06:00 horas, el programa de multiculturalidad de La Radio Canaria nos trae intrahistorias del Carnaval en las Islas

‘El Alpende‘, espacio sobre multiculturalidad y Derechos Humanos de La Radio Canaria emite un programa especial a las 06:00 horas del sábado sobre la historia del Carnaval. Pero una historia con matices. «Así es, porque nos adentramos en las alegorías del Carnaval de las dos capitales canarias para descubrir historias de superación que se esconden tras el maquillaje y el espectáculo», revela la directora y conductora del programa, Leny González.

Jorge Soroa, músico cubano, Lenny González, directora de ‘El Alpende’ y Raulo Arrarte, artista ecuatoriano.

De esta manera, se trata de historias de vida de migrantes que mucho tienen que ver con el Carnaval. «Detrás de las luces de neón y los ritmos latinos que inundan nuestras calles hay historias de viajes, de maletas cargadas de sueños y de un talento que no conoce fronteras», añade González.

De Ecuador al escenario de Elvis

La misma alegoría del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, inspirada en los espectáculos de Las Vegas, es motivo de una de las conversaciones entre Leny González y Raulo Arrarte. Este artista ecuatoriano ha pasado gran parte de su vida en la ‘ciudad del pecado’, produciendo, componiendo y hasta metiéndose en la piel del mismísimo Elvis Presley.

“Arrarte nos desvelará cómo un migrante latino conquista los escenarios de Nevada y cómo esa experiencia conecta con nuestro espíritu carnavalero”, según Lenny González. La charla con Raulo Arrarte concluye con una interpretación de la icónica ‘Viva Las Vegas’ de Elvis.

El latido del Caribe en Tenerife

Por otro lado, en Santa Cruz de Tenerife el Carnaval se rinde este año a los «Ritmos Latinos». Es la percha de ‘El Alpende’ para recibir a Jorge Soroa, músico, percusionista cubano y CEO de JS Music Canarias. Soroa es la prueba viviente de que el ritmo es un lenguaje universal.

«Es una charla intimista, explicará cómo la percusión caribeña se ha fusionado con el alma canaria y qué se siente al ver las calles de Tenerife convertidas en un espejo de su Cuba natal», avanza González.

Alegoría realizada con IA que aúna el contendio de este programa de El Alpende con el lema del Carnaval de LPGC

Entre conversaciones, el argumento de esta entrega de ‘El Alpende’ aborda también la vida, lo que ha supuesto para estos migrantes afincados en las Islas dejar el hogar. «Charlamos de cómo la música sirve de refugio y de cómo Canarias se enriquece cada día con la llegada de nuevos vecinos», finaliza Lenny González.

Así que preparen sus oídos y su corazón. Este programa es una invitación a mirar el Carnaval con otra mirada: los de la empatía, la admiración y la diversidad. Toda una historia humana, detrás de la fiesta.