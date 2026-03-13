El programa `El Alpende´ de La Radio Canaria analiza el impacto del conflicto bélico y proceso de reconstrucción de las migrantes en Canarias, a través del arte, este sábado a las 06:00 horas y domingo a las 17:00 horas

El programa ‘El Alpende´ de La Radio Canaria, conducido Leny González, ofrece este sábado día 14 a las 06:00 horas, y en redifusión el domingo día 15 a las 17:00 horas una entrega especial dedicada a la realidad de las refugiadas ucranianas en las Islas, enmarcada en las conmemoraciones del Mes de la Mujer. El espacio pondrá el foco en el evento escénico «El tiempo entre mujeres», un proyecto que utiliza el arte como herramienta de sanación y visibilidad para quienes se vieron forzadas al exilio tras el estallido de la guerra en Ucrania el 24 de febrero de 2022.

‘El Alpende’ rinde tributo a las mujeres que huyeron de la guerra de Ucrania.

​La emisión profundizará en la labor de la Asociación Ucraniana en Canarias Dos Tierras, Dos Soles, impulsora de esta iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, junto a la Olesya Lylak, presidenta de la citada asociación, que hablará del coraje, desarraigo y capacidad de estas mujeres migrantes para reconstruir sus proyectos de vida, proteger a sus familias y reintegrarse en Canarias en lo que ella ha descrito como “dos tierras que se abrazan. Dos soles que iluminan el camino”.

​Durante el programa de ´El Alpende´, Leny González estará acompaña por Olena Zvanska, consejera de cultura de la asociación y profesora de idiomas, quien bajo su nombre artístico, Miss Lenchick, ha puesto voz a la banda sonora de este homenaje, interpretando temas de compositoras ucranianas.

Abordaje desde el arte

Además, contará con la intervención de Mario Méndez, responsable de la dirección artística de la obra, cantante, actor, director y CEO de la marca LÓperArs, que hablará sobre cómo abordaron desde el arte temas como el empoderamiento de la mujer, y cómo lograron escenificar, en tres actos, la dura decisión de migrar y el posterior renacer en el lugar de acogida.

Con todos estos elementos, la emisión de `El Alpende´ propone a la audiencia acercarse a una realidad marcada por el desarraigo, la fortaleza y la capacidad de reconstrucción, a través de la voz de sus protagonistas y del trabajo colectivo que distintas iniciativas desarrollan en Canarias para acompañar a las mujeres ucranianas que han encontrado en las Islas un nuevo lugar desde el que seguir adelante.