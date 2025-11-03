Las islas se sitúan entre las zonas más caras del país, aunque su crecimiento está por debajo de la media nacional

El precio del alquiler en Canarias aumentó un 8,1 % en octubre respecto al mismo mes del año anterior, según un informe publicado por Idealista. El coste medio se sitúa ya en 15,1 euros por metro cuadrado, consolidando al archipiélago como una de las zonas más caras para vivir en España.

En los últimos tres meses, los precios subieron un 0,3 %, el mismo porcentaje registrado entre septiembre y octubre. Este incremento moderado contrasta con la fuerte subida interanual, lo que sugiere una ligera desaceleración en el ritmo de encarecimiento.

Las Palmas, la provincia más cara del archipiélago

La provincia de Las Palmas lidera los precios con 15,3 euros por metro cuadrado, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanza 14,9 euros/m². Ambas se encuentran entre las más caras de España, superando incluso la media nacional.

En el conjunto de España, el precio medio del alquiler creció un 10,9% interanual, situándose en 14,5 euros por metro cuadrado. Sin embargo, en el balance trimestral, se registró una ligera caída del 0,7 %, y el incremento mensual fue de solo un 0,1 %.

Madrid y Andalucía lideran las subidas

Las rentas aumentaron en todas las comunidades, destacando Madrid (12,7%), Andalucía (11,8 %) y Castilla-La Mancha (11,8 %). Por debajo de la media nacional figuran Canarias (8,1 %), Baleares (9 %) y Cataluña (7,1 %), entre otras.

Las comunidades con incrementos más moderados fueron Navarra (3 %), Extremadura (4 %), Cantabria (4,5 %), Euskadi (5,2 %) y Galicia (5,3 %). A pesar de ello, el informe subraya que ninguna región española ha escapado al aumento de los alquileres durante el último año.